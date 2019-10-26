تعيين ضباط للذوق العام يثير الجدل في السعودية

أثارت أنباء تعيين مسؤولين لضبط الذوق العام في موسم الرياض جدلًا واسعًا بين السعوديين، حيث تهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على جودة تجربة الضيوف في الفعاليات والأماكن المختلفة تزامنًا مع فعاليات وحفلات ومهرجانات مختلفة.

ونشر مشروع واجهة الرياض صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ لأحد الأشخاص مرتديًا سترة كتب عليها ”ضابط الذوق العام“.

ويقع على عاتق الضابط ضمان عدم الخروج عن الذوق العام من قبل الزوار، والحيلولة دون خدش الحياء والذوق العام وضمان عدم التعرض للفتيات أو الرجال بطريقة غير لائقة، حيث يتدخل مسؤولو ضبط الذوق العام في الحالات المخالفة التي قد يترتب عليها وقوع مخالفات ومشكلات تثير حولها ضجة، وتحول دون استمرار الفعاليات بشكل سليم.

انطلاقًا من حرصنا على الحفاظ على جودة تجربة ضيوفنا الكرام، تم تعيين مسؤولين للحفاظ على ضبط #الذوق_العام #واجهة_الرياض #كادن pic.twitter.com/YbTashuH4Z — Riyadh Front | واجهة الرياض (@Arriyadhfront) October 24, 2019

وما زال الجدل مستمرًا بهذا الخصوص، حيث لا تزال حدود الذوق العام غير واضحة للكثيرين، بينما تحدث الحوادث الفردية بالفعاليات لغطًا كبيرًا خاصة أن الأمر جديد نسبيًا بالنسبة للمجتمع.

وكتب عبدالله محمد الخشرمي: ”ما المقصود بالذوق العام، نحتاج تعريفه ! هل للعورة صلة به !؟ هل النقاب الأسود ! السروال والفنيلة الساترة للعورة (ناصعة البياض) مما يخدش الذوق العام !؟ هل الميني جيب والشعر السابح في الهواء، شورت إلى نصف الفخذ ووشم على الزند من الذوق العام ؟ اقترح تغيير المسمى إلى (ضابط ستر العورة).“

ماألمقصود بالذوق العام ، نحتاج تعريفه !

هل للعورة صلة به !؟

هل النقاب الأسود ! السروال والفنيلة الساترة للعوره(ناصعة البياض)مما يخدش الذوق العام !؟

هل الميني جيب والشعر السابح في الهواء ، شورت الى نصف الفخذ ووشم على الزند من الذوق العام ؟

اقترح تغيير المسمى الى(ضابط ستر العوره). pic.twitter.com/QzJMfXYZ9Q — عبدالله محمد الخشرمي (@AbdullaMogbil) October 25, 2019

وعلقت مجموعة طويق: نشكر هيئة الترفيه على هذه الخطوة الممتازة لضبط المخالفات الميدانية. وفكرة ضابط الذوق العام موجودة في مجموعة طويق مُذ سنة وتُعطى إلى جميع المرشدين بالفعالية من خلال دورة تقدم لهم“.