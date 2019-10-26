سعوديات يقتحمن مهنة البناء والتشييد (فيديو)

اقتحمت ثلاث شقيقات سعوديات مهنة البناء والتشييد التي طالما ارتبطت بالرجال، باعتبارها واحدة من المهن الشاقة التي تحتاج ممن يعمل بها إلى القوة والصلابة.

وقالت مريم الكثيري إن فكرة العمل في مجال البناء جاءت من والدهن، وهي الفكرة التي نالت استحسان الشقيقات اللاتي تطلعن إلى أن تكون مفيدة للمجتمع، باعتبارهن أول فتيات انطلقن للعمل في هذا المجال.

وأضافت في تصريحات بثتها فضائية mbc أن ”زبائنهن كانوا محددين في البداية بأصحاب المنازل، لكن بعد اكتساب الخبرة والإبداع في العمل، وفي تنفيذ أعمال الجبسون بورد في الأسقف والجدران، أصبحت تأتيهن الطلبات من أصحاب المحال التجارية“.

وأشارت إلى أن ”تقبل المجتمع في البداية فكرة عملهن في البناء والتشييد كان صعبًا ومرفوضًا، إلا أن إبداعهن في عملهن غيّر من تلك النظرة“.

من جانبها قالت إحدى الشقيقات وتدعى مها الكثيري: ”العزيمة كانت موجودة، وتم تطوير شغفنا بالبناء من خلال الإنترنت، ودروس الأون لاين، والدورات“.

وأشارت إلى تميزهن في مجال ”لوح الجبسون بورد“، وتركيب الأسقف والجدران، وأنهن حاليًا ”لسن بحاجة للعمالة بعد اكتسابهن الخبرة والإبداع في عملهن“.