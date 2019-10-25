الكويت.. الكشف عن تفاصيل مقترح جديد لتسوية قضية الـ“بدون“ (فيديو)

كشف الإعلامي الكويتي سعيد تفويقي، عن قانون جديد أعلن عنه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، بشأن قضية فئة غير محددي الجنسية ”البدون”.

وتحدث الإعلامي ”توفيقي“ في مقطع فيديو عبر حسابه على ”تويتر“ عن تفاصيل قانون استمع إلى تفاصيله من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ويتضمن تفاهمات مع مصر وتركيا وكندا لحل قضية البدون في غضون أشهر.

مرزوق الغانم: بعد سنة لن يكون في الكويت " بدون".. انما " نازح"..

وهذه ابرز ملامح مقترح القانون .. والقرار الفصل بيد مجلس الأمه… pic.twitter.com/I0oWO4bahT — سعيد توفيقي (@saeedtawfiqi) October 25, 2019

وأشار إلى أنّ القانون سيعرض على المجلس في دورته المقبلة، وفي حين إقراره ”لن يكون هناك (بدون) في الكويت خلال عام“، لكن ”من لن يعدل وضعه سيسمى (نازح)“.

وأضاف أنه جرى التوصل إلى تسوية رسمية مع عدة دول مثل مصر وتركيا وكندا لتوفير هويات وجوازات سفر وجنسيات للبدون من هذه الدول، والتي ستكون رسمية مودعة في الأمم المتحدة.

وأضاف الإعلامي الكويتي أن من سيقوم بتعديل وضعه، وفقًا للجنسيات الجديدة، سيمنح إقامة دائمة في الكويت، مع خدمات التعليم والصحة والتموين المجانية.

أما فيما يتعلق بالبدون الذين لديهم أصول من دول أخرى كالعراق، ولا يملكون هويات، فإن الكويت توصلت إلى تفاهمات مع العراق، التي قدمت بدورها ملفات 70 ألف شخص متواجدين في الكويت وهم من أصول عراقية، كما قامت السعودية بدورها بتذليل العقبات بهذا الجانب، وسيتم تحديد عن طريق البصمات هوية الأشخاص من أصولها.

يأتي هذا فيما لم يصدر عن السلطات الكويتية تعليقات رسمية بشأن القانون الجديد، لكن مسؤولين حكوميين تحدثوا خلال الأشهر الماضية عن ضرورة التوصل إلى تسوية لهذا الملف في القريب.

وتعتبر قضية ”البدون“ في الكويت من أبرز القضايا الشائكة، التي لا تغيب عن النقاشات الشعبية والرسمية، وسط مطالبات بوضع حل جذري لهذا الملف.

وتقدر السلطات الكويتية عدد ”البدون“ الكامل بأقل من 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفًا منهم، وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن الكثيرين منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية ويقولون إنهم مواطنون.