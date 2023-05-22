انفجار سكاني في نسبة الأطفال اللاجئين بالأردن

وبين أن هناك 2.5 مليون طفل ولدوا في الأردن منذ عام 2010، مشيرا إلى أن عدد السكان في الأردن، بلغ 11.400 مليون نسمة، إذ وصلت البلاد إلى المليون الأول من التعداد السكاني عام 1963.

ودعا مصاروة مؤسسات الدولة صاحبة العلاقة بأن تستجيب لحاجات الأسر والراغبين بتنظيم الإنجاب، مبينًا أنَّ 28% من المتزوجين، يستخدمون وسيلة تقليدية لتجنب الحمل، التي وصفها بأنها ليست ذات فعالية عالية، على حد قوله.

ودعا مصاروة إلى تعزيز برامج تنظيم الأسرة، ونشر الوعي وتقديم المشورة لمرتادي المراكز الصحية وعيادات تطعيم الأطفال.

من جانبه، يرى الأستاذ في علم الاجتماع الدكتور حسين محادين، أن الارتفاع في أعداد مواليد الأطفال، لم يكن مفاجئاً بالنسبة له، قائلاً: "من ناحية المبدأ نحن مجتمع عربي مسلم يحب الإكثار من الإنجاب كجزء من الثقافة والمنظومة القيمية التي تستند إلى الاعتقاد السائد بأن الأبناء يمثلون نوعا من الخلود وامتدادا للأسرة دون الاهتمام بما يعرف بتنظيم النسل".

وأضاف محادين وهو متخصص في مجال الأسرة في حديثه لــ"إرم نيوز"، أن المجتمعات المتحولة من البادية إلى المدينة تعتقد أن كثرة الأبناء نوع من "العزوة" بالإضافة الى خشية الآباء على مستقبلهم عند الكبر فيعتقدون أن الأبناء هم مصدر أمانهم، لأن دور الرعاية أو المسنين لا تزال تشكل بصمة اجتماعية سلبية في مجتمعاتنا، على حد تعبيره.