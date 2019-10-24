مبادرة زواج جديدة في الأردن

انطلقت مبادرة جديدة من نوعها في الأردن، للتشجيع على عقد حفلات الزفاف ومراسم الزواج بوسائل غير ضارة بالبيئة.

وكثرت في مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن، إعلانات عن دورات تدريبية لمبادرة تستهدف الراغبين بالزواج، تحت شعار ”الزواج الأخضر“.

الفكرة الجديدة تدعو الراغبين بالزواج للانخراط بالدورة، من أجل تدريبهم على هذا النوع الجديد من الزواج، والذي يقلل من الآثار البيئية السلبية للزواج.

وسيتم تشجيع المشاركين في الدروة على استخدام بدائل صديقة للبيئة خلال التحضير لمراسم الزواج ومن بينها: ”الدعوات والزهور واللباس وغيرها“.

يُذكر أن نسبة العنوسة في الأردن وصلت إلى 45%، وذلك وفقًا لمراكز بحوث، عازية ذلك إلى عدة أسباب أبرزها الاجتماعية والاقتصادية، بينما يتصدر لبنان قائمة الدول العربية بأعلى نسبة عنوسة.

وكانت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية كشفت في كتاب أصدرته في عام 2016م، بعنوان ”الأردن بالأرقام“، أن متوسط سن الزواج للذكور ارتفع من 26 عامًا في سنة 1979م، الى 31.3 عامًا في عام 2016.

وارتفع متوسط سن زواج الإناث من 21.1 عامًا في عام 1979م، الى 26.9 عامًا، في عام 2016.