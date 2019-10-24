أردنيات يحترفن مهنة الرجال ”الدقيقة“ (صور)

افتتحت مجموعة من الفتيات في مدينة الرصيفة بالأردن، مشغلاً مختصًا في إصلاح الهواتف النقالة، بعدما أثبتن جدارتهن في ممارسة المهنة بحرفية، والتي لطالما كانت حكرًا على الرجال.

ويدار المشغل بوساطة فريق من أربع فتيات فقط، تلقين دورات متخصصة في صيانة وإصلاح الهواتف، وكيفية التعامل التسويقي، وأصبحن يمتلكن شهادات مزاولة مهنة من وزارة العمل، ويعملن على فترتين صباحية ومسائية، وذلك ضمن مشروع “ تلفونك بأمان“.

وأوضحت عبير عازم، إحدى عضوات الفريق، تفاصيل المشروع، بأنه طرح من جمعية “أثر” الأردنية لتنمية الشباب وتمكين المرأة، وذلك للمساهمة في تعزيز دور المرأة داخل المجتمع، ولإثبات مقدرتها على تحقيق النجاح والإتقان في كل فرص العمل المتاحة.

وقالت عبير ”إنها والفتيات في المشغل لديهن القدرة الكبيرة على إصلاح جميع أعطال الهواتف الذكية، برغم وجود آراء معارضة ومؤيدة في بداية عملهن قبل عدة أشهر، كونها مهنة حكرًا على الرجال فقط، إلا أنهن حصلن على تشجيع من الكثيرين“، بحسب جريدة ”الغد“ الأردنية.

وأكدت الشابة الأردنية أن مشروعهن لاقى إقبالاً واسعًا عليه من مدينة الرصيفة والمدن المجاورة، وذلك لإنجازهن عملهن بشكل سريع، وإصلاح هواتف الزبائن في غضون ساعة أو أمامهم، مع الحفاظ على سرية خصوصياتهم في محتوى الهواتف من صور ومقاطع فيديو، لا سيما الخاصة بالنساء، واللواتي قد يتعرضن “لقضايا ابتزاز إلكتروني“.