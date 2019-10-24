إعادة تشكيل وجه لجمجمة رجل عمرها 600 عام (صور)

تم اكتشاف جمجمة بشرية لها ”أسنان مُسوّسة“ ترجع للقرون الوسطى باسكتلندا، ويرجّح عُمر الجمجمة بـ600 عام، وقد تم إعادة تشكيل الوجه بملامحه الأصلية باستخدام تقنية إعادة بناء الوجه، وجرى عرضها بمعرض ”أبردين“ للفنون.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أنه تم العثور على رفات الرجل إلى جانب حوالي 60 هيكلًا عظميًّا كاملًا، وقد بدأ العمل على إعادة تشكيلها بمعرض ”أبردين“ للفنون في عام 2015.

وتم تعليق العمل مؤقتًا للسماح لعلماء الآثار بالتحقيق، حيث كشف الخبراء عن رؤى حول صحة وأسلوب حياة أولئك المدفونين.

واستخدمت تقنية إعادة بناء الوجه لإنتاج صورة للرجل الذي يُشار إلى رفاته باسم الهيكل العظمي ”SK125“.

وحسب الصحيفة، فقد خلصت مجموعة من علماء الآثار إلى أن الرجل كان تجاوز من العمر 46 عامًا، وطوله حوالي 1.52م، وعانى مشاكل في الأسنان واسعة النطاق ويشمل ذلك أسنانًا مفقودة، وأمراض اللثة، وتجويف بالأسنان، والخرّاج المزمن.

وقالت عالمة الآثار، بولا ميلبورن، إنSK 125 قدم لنا لمحة رائعة للمرة الأولى عن أحد الأشخاص الذين دفنوا منذ أكثر من 600 عام.

وأضافت أن مثل هذه الجهود ستوفر معلومات مذهلة عن طبيعة الأشخاص المدفونين بمدينة أبردين، بما في ذلك أعمارهم وصحتهم وأنماط حياتهم.

وتشير الدلائل إلى أن الرجل لم يكن من سكان أبردين، ولكنه ربما أمضى طفولته في منطقة مثل المرتفعات الشمالية الغربية أو جزر الهبرديس.