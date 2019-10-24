أكبر حمار في العالم يحتفل بعيد ميلاده الستين (صور)

في واقعة قلما نشهدها، احتفلت أنثى حمار تعد الأكبر سنًا في العالم، بعيد ميلادها الستين، وسط أجواء احتفالية مميزة من قِبل مالكها.

احتفلت ”بابلز“ بعيد ميلادها الستين مؤخرًا، ما يجعلها أكبر بحوالي 20 عامًا من الحمير الأخرى، والتي نادرًا ما تستطيع العيش للوصول إلى سنها.

وفي الصور التي نشرتها صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يمكن رؤية احتفال ”ريتشارد كرادوك“ بعيد ميلاد ”بابلز“، حيث أعد لها كعكة مميزة مغطاة بالكريمة والجزر، وحتى شمعة تحمل الرقم 60، بالإضافة إلى الزينة.

ويعمل ”ريتشارد“ مديرًا لمزار شهير يدعى ”هوتون أدفنتشر وورلد“ في مدينة ”وارويكشاير“ البريطانية، حيث تعيش ”بابلز“ وتحظى باهتمام كبير من الزائرين.

وقال ”ريتشارد“ عن ”بابلز“ مازحًا: ”بدأت الشيخوخة تظهر عليها، ولكن قلبها لا يزال شابًا“، مضيفًا أنها هادئة للغاية وغير عنيدة مقارنة بالحمير الأخرى، كما أنها تحب اهتمام الزائرين بها عندما تلفت نظرهم.

وأضاف: ”تعد بابلز مثل الجدة، فلقد كبرنا معها على مر السنين، كما أنها مفضلة لدى الموظفين وتحصل على معاملة خاصة من بعضهم، ولا تزال بابلز تتمتع بالحيوية والنشاط، فضلًا عن أنها دائمًا ما تنشئ بينها وبين الزواز تواصلًا خاصًا من نوعه، فهي تستمتع بقضاء الوقت مع الناس“.

وأوضح أن ”بابلز تعيش في المزرعة منذ أوائل التسعينيات، وذلك بعدما وُلدت في 1959“.

وببلوغ ”بابلز“ عيد ميلادها الستين، يعني ذلك أنها خطفت اللقب من حمار يدعى ”سوزي“ لتصبح أكبر حمار في العالم حاليًا. ودخل ”سوزي“ موسوعة غينيس لكونه أكبر حمار في العالم في عام 2002، عندما كان عمره 54 عامًا.