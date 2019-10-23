تمارين رياضية مختلطة بملابس عصرية تثير جدلًا في السعودية (فيديو)

أثار مقطع فيديو لشبان وفتيات يمارسون تمارين رياضية معًا في إحدى الساحات العامة في السعودية، جدلًا واسعًا بين المدونين السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذين لم يعتادوا على هذه المشاهد في بلد لا يزال حديث العهد بالانفتاح، وإلغاء القيود على ملابس النساء والاختلاط بين الجنسين.

وتظهر في الفيديو، مجموعة من الشبان والفتيات يرتدون ملابس رياضية عصرية متحررة، وقد شكلوا حلقة كبيرة لممارسة تمارين رياضية تشرف عليها مدربة كما يبدو، دون أن تُعرف جنسية المشاركين في التمارين.

ووثَّقت إحدى المتدربات، بكاميرا هاتفها الجوال، التمرين الذي جرى في ساحة عامة بمدينة جدة، على حد قول عدد من المغردين على موقع ”تويتر“، حيث جرى تداول الفيديو بشكل لافت.

وتقول مصورة المقطع، إن التمرين تمت ممارسته دون أي إساءات، حيث انشغل كل متدرب بنفسه، قبل أن توجّه الكاميرا نحو سيدتين منقبتيْن كانتا تقفان بالقرب من حلقة التمرين، حيث وجّهتا لها انتقادات تضمنت عبارات مسيئة احتجاجًا على قيامها بالتصوير، على حد قولها.

وأعيد تداول الفيديو بشكل كبير بين المدونين السعوديين، وسط سيل من التعليقات التي انقسم أصحابها بين مؤيد للمبادرة الرياضية التي ستشجع الآخرين على الخروج إلى الساحات العامة وممارسة الرياضة، وبين معارض يرى فيها مخالفة للعادات والتقاليد المتبعة في البلاد.

ونشر الأمير السعودي الشاب، سطام بن خالد آل سعود، مقطع الفيديو عبر حسابه على موقع ”تويتر“، وكتب معلقًا:“ هذا الفعل مُنافٍ للذوق العام والآداب العامة، وهذا مكان عام وليس ناديًا رياضيًا، وهناك صالات رياضية مختصة لذلك، والتنمر من قِبل المصورة ووصفها للمحجبة بأنها نينجا وكريهة هذا التصرف سوء أدب، وتستحق عليه العقاب“بجاحة، و جراءة، و قلة أدب، وعدم تربية“.

1️⃣ هذا الفعل منافي للذوق العام والأداب العامة

2️⃣ هذا مكان عام وليس نادي رياضي وهناك صالات رياضيه مختصة لذلك

3️⃣ التنمر من قبل المصورة ووصفها للمحجبة بأنها نينجا وكريهة هذا سوء أدب وتستحق العقاب

(بجاحه و جرائه و قلت ادب و عدم تربية) pic.twitter.com/SZC3QKiHZy — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) October 23, 2019

وقُوبل تعليق الأمير، بتأييد كبير من قبل آلاف المغردين، بينهم مساعد بن سعد السحيمي الذي دعا للجوء إلى القضاء قائلًا:“بإمكان المتضرر رفع دعوى لدى النائب العام، ويتم ضبط المعتدين، وإحضارهم ومعاقبتهم.. ووصفهم المحتشمات بـ“النينجا“ فيه استهزاء بالحشمة التي حث عليها ديننا الحنيف.. وتندرج مخالفتهم تحت طائلة الجرائم الإلكترونية، وعلى عدة مخالفات أخرى“.

بامكان المتضرر رفع دعوى لدى النائب العام وتم ضبطهم واحضارهم وعِقابهم .. و وصفهم المحاشمات بالننجاء فيه إستعزاء بالحشمة التي حث عليها ديننا الحنيف ..

وتندرج مخالفتهم تخت طائل الجرائم الإلكترونية وعلى عدة مخالفات أخرى — مساعد بن سعد السحيمي (@Musaid_AlSohimi) October 23, 2019

ولم تعترض المغردة، هيفاء الفيصل، على ممارسة الفريق للرياضة في ساحة عامة، لكنها انتقدت موقف المصورة من المنقّبات، وقالت:“في كل دول العالم تُمارس التمارين في الفضاء المفتوح دون قيود، وبما أنه الآن أطلقوا لهم الحرية فليس من حق أحد الاعتراض على الممارسات الشخصية، أما الألفاظ التي تم إطلاقها، فهذا يعبّر عن مستوى تربيتها، وأصلًا ليس لها حق انتقاد أحد، حيث تم تصويرها وهي جالسة بمكان عام متاح للجميع“.

في كل دول العالم تمارس التمارين بالفضاء المفتوح دون قيود ، وبما انه الان اطلقوا لهم الحرية فليس من حق احد الاعتراض على الممارسات الشخصية ، اما الالفاظ هذا مستوى تربيتها واصلًا مالها حق تنتقد احد يصورها وهي جالسة بمكان عام متاح للجميع — هيفا الفيصل???????????? (@Lune_14_) October 23, 2019

وقالت فاطمة السويّح في تعليقها:“نتمنى إيقاع عقوبة صارمة على من تتجاوز حدود الآداب والأخلاق الإسلامية.. وحديث مليكنا حفظه الله وولي عهده الأمير العادل المحبوب واضح.. لم يفرض عليها العباءة السوداء لأنها ليست من الدين، لكن الحجاب والاحتشام للمرأة فرض إسلامي وليس سنة، والمصورة ينبغي أن تُعاقب كونها تدعو للعنصرية ضد المنقّبات“.

نتمنى عقوبة صارمة لمن تتجاوز حدود الآداب والأخلاق الإسلامية..

حديث مليكنا حفظه الله وولي عهده الأمير العادل المحبوب وااضح.. لم يفرض عليها العباءة السوداء لأنها ليست من الدين، لكن الحجاب والاحتشام للمرأة فرض إسلامي وليس سنة.

المصورة ينبغي أن تعاقب لكونها تدعو للعنصرية ضد المنتقبات — فاطمة السويّح???????? (@FAlsuwayeh) October 23, 2019

وقال الناشط السعودي مشعل الزاهد في سياق مماثل:“إذا كان هناك كريه ففعلهم في المكان العام كريه، ومخالف للضوابط الشرعية والآداب العامة، ويجب أن تحاسب المصورة على ألفاظها البذيئة“.

اذا كان هناك كريه ففعلهم بالمكان العام

كريه ومخالف للضوابط الشرعية والآداب العامة

يجب أن تحاسب المصورة على ألفاظها البذيئة — مشعل الزاهد (@mishal_alzahed) October 23, 2019

وشكك أحد المغردين بكون أعضاء الفريق الرياضي من السعوديين، وقال في تغريدة له:“معاناتنا معهم ليس فقط في التراث، المعاناة معهم في الفكر العادات، والتقاليد… والوافدون إلى الحجاز صورتهم سيئة جدًا إلا من رحم ربي“.

#هويه_الحجاز معاناتنا معهم مو بس في التراث

المعاناه معهم في الفكر في العادات و التقاليد … الوافدين ل الحجاز في صورة سيئة جدا الا من رحم ربي #السعودية pic.twitter.com/lsp8V4poUe — abu Nashmi (@Nashmi000) October 23, 2019

وأزالت السعودية القيود المفروضة على مشاركة النساء في الحياة العامة خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع انفتاح ثقافي واجتماعي على العالم وعاداته وتقاليد، لكن المسؤولين السعوديين يؤكدون على الدوام تمسكهم واحترامهم لعادات وتقاليد المملكة.

ولم يردْ أيُّ تعقيب رسمي على الجدل الدائر حول الفيديو حتى الآن، لكن المملكة بدأت منذ أواخر سبتمبر/أيلول الماضي بتطبيق لائحة الذوق العام، التي تحظر ارتداء الملابس غير المحتشمة، أو التلفظ بألفاظ مسيئة للآخرين، ومخالفات أخرى عديدة في الأماكن العامة، وفرض غرامات مالية على المخالفين.