ممثلة هندية تصفع زميلتها على الهواء (فيديو)‎

فُوجئ مشاهدو برنامج المسابقات ”Bigg Boss 13“ والذي يستضيفه النجم الكبير سلمان خان في نسخته الهندية، بالممثلة ديفولينا بهاتاشارجي وهي تصفع زميلتها المتسابقة شهيناز جيل على الهواء.

وشارك الموقع الرسمي للبرنامج عبر حسابه الرسمي على موقع ”إنستغرام“، مقطع فيديو للممثلتين أثناء العراك على الهواء بإحدى حلقاته النهائية.

وتحولت لحظة احتكاك الثنائي إلى معركة بالأيدي، بعد أن صفعت ديفولينا زميلتها في البرنامج شهناز جيل، على خلفية مشادة حدثت بينهما أثناء التصوير، عندما قام متسابق بتدمير سلم (في اللعبة) ديفولينا، وجاء رد ديفولينا بكسر سلم صديقتها شهناز، وعندما لم تستطع شهناز أن تمنعها جسديًا، صبّت دلوًا من الماء على ديفولينا، التي عادت مرة أخرى لتصفعها.

في ذات السياق، أعرب بعض من الذين يؤمنون بنظرية المؤامرة بأن ما حدث كان مخططًا له بهدف كسب دعاية واسعة للبرنامج، بينما أكد آخرون أن الأمور تمت بشكل عشوائي غير مدروس من قبل مسؤولي قناة ”ألوان“ التي تبث البرنامج في الهند.

ويعرف عن برنامج الواقع ”الأخ الأكبر“، أنه يسلط الضوء على حياة مجموعة من الأشخاص مقيمين في منزل واحد، يعزلهم تمامًا عن العالم الخارجي، حيث يجري التلاعب بهم ومراقبتهم ليل نهار، كما يُفرض عليهم التعايش مع بعضهم بعضًا رغم التنافس القائم بينهم حول الجائزة.

لكن هذا التعايش يخرج في أوقات كثيرة عن إطار الاحترام ليشمل التعدي تحت أنظار الكاميرات.