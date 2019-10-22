كويتي يثير الجدل بعد مطالبته بطرد ”البدون“: ”طلعوا من الديرة يلعن أبوكم“ (فيديو)

كثفت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت من تحرياتها لكشف هوية شاب ظهر عاريًا في مقطع فيديو متداول، وزعم أنه يدعى ”بدر فيروز“، متحدثًا بازدراء عن فئة غير محددي الجنسية ”البدون“، ومطالبًا بطردهم.

وقال الشاب، متحديًا، في المقطع الذي ظهر من خلاله ”اللي فيكم خير يكلمني، بدر فيروز، يلا ادلف، أذتونا، طلعوا من الديرة يلعن أبوكم، ديرة مو ديرتكم“.

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن مقطع الفيديو أحيل إلى الجرائم الإلكترونية، لتحديد هوية المتهم ومكان سكنه، لضبطه وإحالته للتحقيق بتهمة ازدراء فئة من المجتمع.

وأثار الفيديو المتداول، الغضب، عبر هاشتاغ #الزباله_بدر_فيروز في موقع التواصل ”تويتر“، حيث هاجمه مغرد يدعى ”عبدالمجيد“، ”الي قعع يغلط على البدون وياا شنبه تقول يدة بلايستيشن .. منو معذبك عشان تقول هالكلام ي حبيبي البدون كلللللهم اشرف منك يوم تقول هالكلام من ورا تلفون واجهم وقول هالحجي وربي الكعبه يدفنونك بأرضك“.

اذا انت على شنب رجال ومكتوب بهويتك ذكر مثل ماتقول هذا الكلام ابيك تواجه البدون وتقولهم هالكلام اقسسسم بالله اذا مايشربونك ماااي المجاري .. #الزباله_بدر_فيروز pic.twitter.com/c9wE5iZ5tL — ☆ عبـد الـمجيـد (@2aaio) October 22, 2019

وعلق آخر ”شمسوين لك البدون على الأقل البدون عندهم شرف انت شنو تطلع تسبهم!“.

وانتقدت ”بنت شمر“، ”واحد يدور الشهره وعطيتوه اكبر من حجمه كلامه مكسر ويتكلم على الناس بعنصريه الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاه“.

#الزباله_بدر_فيروز واحد يدور الشهره وعطيتوه اكبر من حجمه كلامه مكسر ويتكلم على الناس بعنصريه الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم???????? — ????????????بنت شمر???????? (@aazzqq1231) October 21, 2019

بدوره، استنكر ”بدر ناصر“ قائلًا ”عزالله ان اهلك ما يعرفون يربون .. لا امك مثل الحريم ولا ابوك مثل الرجال .. تفووو“.

يذكر أن قضية البدون ازدادت توترًا مع انتحار شاب يدعى عايد حمد مدعث (20 عامًا)، إذ خرج نشطاؤهم محتجين ومطالبين بحل مشكلتهم على خلفية هذه الواقعة، كما أخذت القضية بعدًا جديدًا مع تقديم مستشار السفير الأمريكي العزاء لأسرة الشاب المنتحر.

وتعتبر قضية ”البدون“ في الكويت من أبرز القضايا الشائكة، التي لا تغيب عن النقاشات الشعبية والرسمية، وسط مطالبات بوضع حل جذري لهذا الملف.

وتقدر السلطات الكويتية عدد ”البدون“ الكامل بأقل من 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفًا منهم، وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن الكثيرين منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية ويقولون إنهم مواطنون.