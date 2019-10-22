راقصة في مظاهرات لبنان تثير جدلًا واسعًا (فيديو)

أثار ظهور راقصة شرقية لبنانية تدعى ”سماهر“ وسط المعتصمين في التظاهرات اللبنانية جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان مقطع فيديو أظهر الراقصة في ساحة رياض الصلح قبالة مسجد هناك، وهي ترتدي ملابس الرقص وتتفنن في أداء الحركات الراقصة وكأنها على مسرح في احتفالية؛ ما أثار الاستياء في صفوف المتظاهرين المطالبين بالإصلاح ومحاربة الفساد.

ظهور راقصة في مظاهرات #لبنان و في الخلفية مسجد فيه إهانة للمحتجين و لآلامهم و مطالبهم و فيه تمييع لمصداقية حركتهم الإحتجاجية ..و كل ما زاد عن حده انقلب الى ضده

المطلوب من اللبنانيين ليس فقط تنقية مظاهراتهم من الحزبيين، بل أيضا من التافهين و الفضوليين و الباحثين عن الشهرة pic.twitter.com/qnkgqTIA6x — Mohamed Ouamoussi (@ouamoussi) October 21, 2019

وكشفت مواقع محلية أن الراقصة ”سماهر“ رفضت الإفصاح عن هوية الجهة التي أحضرتها لمقر الاعتصام، وأنه لا توجد جهة حزبية وراء حضورها، وأنها لم تتقاض أي أجر مقابل ذلك إذ بررت النزول بأنها كانت برفقة أصدقائها.

وأشارت المواقع ذاتها إلى أنه تردد بين المتظاهرين أن حزب ”سبعة“ هو الذي استقدمها لمكان الاعتصام لا سيما وأنه يتخّذ مكانًا مستقلًا في ساحة رياض الصلح ويقيم مسرحًا مع ”دي جي“ تحت شعار ”مقاومة مدنية“.

وظهرت الراقصة لاحقًا في مقطع مصور نافية تعرضها للطرد من قبل المتظاهرين.