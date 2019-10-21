يخت المشاهير معروض للبيع بمبلغ خيالي (صور)

عُرض يخت فاخر مرتبط بفضيحة كبرى في ماليزيا للبيع بملايين الدولارات، بعد أشهر من بيعه من قبل الحكومة واستخدامه كمكان للمشاهير.

ويعرض اليخت للبيع مقابل 200 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها أكثر من 70 مليون دولار عن سعرها السابق البالغ 126 مليون دولار، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

كان اليخت العملاق الذي كان يُعرف سابقًا باسم ”Equanimity“، مملوكًا للمصرفي الهارب وممول الأفلام لو تايك جو في عام 2014، الذي سرق مبلغ 250 مليون دولار من صندوق الثروة السيادية الماليزي 1MDB.

وبعد هروبه عرضت الحكومة الماليزية عدة ممتلكات للبيع منها اليخت، والذي تم بيعه في أبريل لاسترداد بعض المليارات المنهوبة من الحكومة كجزء من الفضيحة.

وتم بيع اليخت لرجل الأعمال تان سري ليم كوك، رئيس مجلس إدارة مجموعة Genting Group، وتم تحويله إلى قارب حفلات للتأجير.

ووفقًا لقائمة من شركة اليخوت Camper وNicholsons ، فإن اليخت الذي تبلغ مساحته 300 قدم معروض للبيع مرة أخرى.

ويحتوي اليخت على غرف تتسع لـ 22 ضيفًا بما في ذلك جناح رئيسي وثلاث غرف لكبار الشخصيات، وحمامات تركية، وصالون تجميل، وسينما، وجيم، ومسبح على السطح، وبار في الهواء الطلق، ومهبط للطائرات الخاصة، ويخدم فيه طاقم مكون من 29 شخصًا.

وقالت شركة اليخوت إن القارب مازال معروضا للاستئجار بسعر 1.1 مليون يورو (1.2 مليون دولار) في الأسبوع، واستأجرته النجمة الشهيرة كايلي جينر، للاحتفال بعيد ميلادها الثاني والعشرين في أغسطس الماضي.