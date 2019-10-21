رفع الأذان عبر مكبر الصوت لأول مرة في أمستردام (فيديو)

رفع مسجد ”الأزرق“ بالعاصمة الهولندية أمستردام الأذان باستعمال مكبر الصوت، ليكون بذلك أول مسجد يرفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المدينة.

وتسعى إدارة المسجد، التي يقوم عليها مغاربة، إلى رفع الأذان بمكبر الصوت كل يوم جمعة لمدة 3 دقائق، آملة أن يساعد ذلك في نشر الإسلام، حسب تدوينة للمسجد على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.

وصرح كبير أئمة المسجد ياسين الفرقاني، للصحافة الهولندية التي حضرت الحدث، قائلًا: إنه ”يجب أن يكون الأذان جزءًا عاديًا من مشهد الحياة بأمستردام ، لأن نداء (الله أكبر) صار له صورة سلبية في أذهان الكثيرين“.

وأكد أنه ”نريد أن نجعل (الله أكبر) نداءً طبيعيًا، وأن نُظهر للناس أن (الله أكبر) أمر في غاية الجمال، من خلال ذلك سنستطيع التخلص من الكثير من السلبية وأن ننشر الإسلام هنا“.

وأثارت المبادرة ردود فعل مختلفة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في هولندا، التي تضم واحدة من أكبر الجاليات المغربية في أوروبا، وتُعرف بدورها اليميني، حيثُ تعتبر الأحزاب المتطرفة أن رفع الأذان تعبير عن هيمنة المسلمين، بينما أجراس الكنائس تدخل في الثقافة الهولندية.

ويثير رفع الأذان بمكبر الصوت بعض الجدل من حين لآخر في البلدان الأوروبية، حتى أن محكمة ألمانية منعت مسجد مدينة ”اوير اركنشفيك“ في شهر آذار/مارس من عام 2018 من رفع الأذان باستعمال المكبر، بناءً على دعوى تقدم بها أحد السكان، يقول فيها إن صوت الأذان ”يقلل من شأن إيمانه المسيحي“، إلا أن إدارة المدينة قررت استئناف الحكم.