السفارة الكويتية تتبرأ من دبلوماسية تونسية أساءت للبلاد

السفارة الكويتية تتبرأ من دبلوماسية تونسية أساءت للبلاد

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

أوضح السفير الكويتي في فرنسا سامي السليمان حقيقة مقطع صوتي منسوب لدبلوماسية تونسية تضمن إساءة للكويتيّين.

ونفى السفير الكويتي صحة ما يتداول عن أن المتحدثة في المقطع موظفة لدى سفارة بلاده في باريس، أو أي من مكاتبها الفنية الملحقة.

وقال السفير السليمان في تصريح لصحيفة ”الراي“ الكويتية: ”إن السيدة المذكورة لا تعمل في السفارة الكويتية في باريس، وليس لها أي صلة بها، وإن طاقم السفارة الدبلوماسي يضم 3 دبلوماسيات خريجات من فرنسا“.

وأوضح السفير الكويتي أن ”الطاقم الدبلوماسي الكويتي العامل في السفارة والمكاتب الفنية الملحقة يقومون بواجبهم بكفاءة وإخلاص“.

جاء تصريح السفير عقب تداول بعض منصات مواقع التواصل لمقطع صوتي منسوب إلى السيدة المذكورة (ر. م) تضمن إساءات وعبارات بحق الكويت وشعبها.

وكان نشطاء تداولوا تسجيلًا صوتيًا لسيدة تدعي أنها تونسية موجهةً شتائم لاذعة إلى دولة الكويت وشعبها، حيثُ قال النشطاء: ”إن السيدة تدعى ريم الماجري وتعمل لدى إحدى الجهات الإعلامية في الكويت“، في حين لا يمكن التأكد من صحة كل ما يتداول عبر منصات مواقع التواصل.

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