وعد العساف تعتذر لـ“فيحان“ إثر ضجة ”حراك مع ملاك“ (فيديو)

ردّت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي الطفلة السعودية وعد العساف على انتقادات واتهامات طالتها إثر حديثها خلال حلقة "حراك مع ملاك"، الذي تقدمه الإعلامية ملاك الحسيني على قناة "أم بي سي". . وأثارت الحلقة، التي حلّت وعد بها ضيفة إلى جانب الطفلة رند الشهيلي، وهي من مشاهير التواصل الاجتماعي أيضًا، ومعهما نجم مواقع التواصل الشاب الشهير بـ"فيحان"، جدلًا واسعًا بين سعوديين، بعد اتهامهم للإعلامية الحسيني بعدم التزام المهنية، ولضيفتها وعد بـ"الخروج عن حدود اللباقة". . وقدمت الطفلة وعد في رسالة صورة بثتها عبر حسابها على موقع "سناب شات"، الاعتذار إلى "فيحان"، واصفة الأخير بـ"الأخ الكبير". . #إرم_نيوز #وعد_العساف #سناب_شات #حراك_مع_ملاك #فيحان #السعودية #اخبار #منوعات #فيديو #ترند #اكسبلور #Trend #news #video #ksa #saudiarabia