هند القحطاني تستفز السعوديين بزي الهالوين (فيديو)

اتهم العديد من السعوديين مواطنتهم الناشطة هند القحطاني، باستفزازهم وتعمدها إثارة الجدل في المجتمع السعودي؛ بعد ظهورها برفقة بناتها وهن يرتدين ملابس ”الهالوين“.

وتقيم هند القحطاني في الولايات المتحدة الأمريكية، وظهرت برفقة بناتها وهن يرتدين فساتين قصيرة؛ ما عرضهن للنقد، خاصة أن ملابسها وملابس بناتها كانت تكشف أجزاء من أجسادهن.

يُذكر أن هند القحطاني ظهرت في مقطع سابق دعت فيه الرجال السعوديين للتخلي عن نظرتهم للمرأة التي ترتدي ملابس مكشوفة أو تظهر بعض الأجزاء من جسدها.

وقالت: ”يا ناس خلاص تعبنا المرأة تلبس على كيفها مهما لبست المرأة لا يعني أن الرجل يتحرش فيها، ليس معنى أن تلبس لبس تحبه أن هناك ضوءًا أخضر للمنحرف والمجنون أن يعتدي عليها ويفعل ما يشاء“.