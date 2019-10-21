إحالة الشيخ الكويتي عبدالله سالم الأحمد إلى محكمة الجنايات

أحال النائب العام في دولة الكويت، ضرار العسعوسي، الشيخ عبدالله سالم الأحمد الصباح إلى محكمة الجنايات؛ على خلفية المكالمة الصوتية التي جرت بينه وبين الضابط صالح الراشد.

ووفق حساب ”المجلس“ المحلي، فقد طالبت مذكرة الاتهام بمعاقبة الشيخ عبدالله وفق القانون بتهمة الإساءة للضابط الراشد.

وكانت النيابة العامة قد قررت، في وقت سابق، حبس الشيخ عبدالله مدة 21 يومًا؛ على خلفية القضية.

ووجهت ”النيابة“ تهمة التهديد والابتزاز للشيخ الكويتي، لتصبح القضية جناية وليست جنحة.

وانتشر مقطع صوتي لمكالمة هاتفية بين أحد الأشخاص والضابط ”الراشد“، قيل إنه الشيخ عبدالله سالم عبدالله الأحمد الصباح، وسأله عن سبب رفضه تمرير معاملة سيارات، وطرده أطراف المعاملة من مكتبه.

بدوره، أكد الضابط أنه رفض المعاملة؛ كونها ”وكالة لا يوجد بها بيع وشراء“، وأصر الشيخ على أنه صاحب الوكالة، في حين أصر الضابط على ضرورة اكتمال بنود المعاملة قانونيًّا؛ ما دفع الشيخ في النهاية لتهديد الضابط، مؤكدًا أنه ”سيحال إلى التحقيق“، كما تلفظ عليه في نهاية المكالمة بالقول: ”المرة الثانية إن مر عليك اسم أي شيخ، تخلص المعاملة غصبن على راسك، يلا لالعن أبوك على أبو اللي يابك تفو عليك“.

يذكر أن الشيخ عبدالله السالم سبق أن تم الحكم بسجنه 3 أعوام، وصدر عفو عنه في العام 2017، بعد عام على سجنه؛ إثر توجيه تهمة ”العيب بالذات الأميرية“ له.