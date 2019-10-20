السلطات الكويتية تحقق في ”تجاوزات“ حفل المطربين العراقيين حسام الرسام وأصيل هميم‎

أعلن وزير الإعلام في الكويت ”محمد الجبري“، تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ”التجاوزات“ التي حدثت أثناء الحفل الغنائي الذي أحياه الفنانان العراقيان حسام الرسام وأصيل هميم، وذلك بعد الاستياء الشعبي والنيابي الذي ظهر جليًا عبر منصات التواصل الاجتماعي والمطالبات بمحاسبة منظمي الحفل.

وتعهد الوزير الجبري، بـ“اتخاذ الإجراءات القانونية فور انتهاء التحقيق، بحق من يثبت ارتكابه أي مخالفة“، مضيفًا ”عمومًا نحن لا نقبل بأي ممارسات لا تتسق مع المنظومة الأخلاقية والاجتماعية التي جبل عليها المجتمع الكويتي“، وفق ما نقلت عنه صحيفة ”الراي“ الكويتية.

وواجه الحفل الغنائي انتقادات لاذعة من قبل بعض النواب والنشطاء الإسلاميين في البلد الخليجي، حيث طالبوا بمحاسبة منظميه ومنع مثل هذه الحفلات، بسبب ما تخلله من رقص لبعض الحضور، وإدراج ما جرى تحت خانة ”الأمور الدخيلة على المجتمع الكويتي، والانحلال الساقط“.

وكان الحفل الغنائي أقيم مساء الجمعة في فندق كراون بلازا، برعاية وحضور الشيخ دعيج الخليفة الصباح، بعد الإعلان والتحضير له مسبقًا منذ أسابيع، حيث شهد تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الذين شاركوا الفنانين أداء الأغاني والرقص على أنغام الموسيقى.

وأبدى بعض النشطاء والأكاديميين استغرابهم من الغضب الذي رافق الحفل، متداولين مقاطع منه ومتسائلين عن ”التجاوزات التي تم التحدث عنها وأغضبت النواب والنشطاء الملتزمين، الذين وصفوا الرقص فيها بالرقص الرخيص؟“.