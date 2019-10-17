دعوى قضائية لحجب تويتر في الكويت تثير سخرية النشطاء

أثارت دعوى قضائية لحجب برنامج التواصل الاجتماعي ”تويتر“ في الكويت، ردود فعل واسعة من قبل رواد الموقع الشهير اتسم معظمها بالسخرية من هذه الدعوى التي تعد الأولى من نوعها في البلد الخليجي الذي يطالب مواطنوه بشكل دائم بزيادة مساحة حرية التعبير في مواقع التواصل.

وتوالت ردود الفعل من قبل عدد كبير من النشطاء الذين اعتادوا على طرح وجهات نظرهم تجاه كافة الاقتراحات الرسمية، لتتباين ردود الفعل تجاه هذه الدعوى بين ساخر وبين من اعتبر أنها ”ترسيخ للاستبداد والقمع“.

وكانت إحدى المحاميات الكويتيات تقدمت بدعوى قضائية مطالبةً بوقف برنامج ”تويتر“ في الكويت، مبررةً ذلك بأن ”تويتر أصبح يسهم في هدم القيم داخل المجتمع، كما أن سيطرة الحكومة على الحسابات الوهمية ضعيفة“.

ولم تمض ساعات قليلة على إعلان هذه الدعوى، حتى أطلق النشطاء وسم #حجب_تويتر_بالكويت، للتعليق عليها بتغريدات متباينة امتاز معظمها بالسخرية من الدعوى ”إذ أبدى بعض النشطاء تجاوبهم معها من خلال وضع غطاء أسود على بروفايل البرنامج الشهير معلقين عليه بأنه تم وضع الحجاب لتويتر“.

واعتبر آخرون أن حجب ”تويتر“ سيحرمهم من ساحة نشر همومهم ومشاكلهم ومن بينها قضية ”البدون“، في حين قال آخرون إن حجب تويتر سيعيد الأهمية للبرامج الأخرى، وسط تداول لصور ساخرة من هذه الدعوى الغريبة.

#حجب_تويتر_بالكويت

اذا حجبوه من وين نعرف شصاير بالدنيا و نفضفض ونقط نغزات ونكتب كلمات اغاني ونراقب اللي مانبي نراقبهم؟ ???? — Marina FM 90.4 (@MarinaFM) October 16, 2019

ويعدّ ”تويتر“ من أهم البرامج المستخدمة في الكويت، وهو من الساحات النقاشية لمختلف القضايا، إذ يصل عدد مستخدميه في البلد لنحو 1.68 مليون مستخدم، وفقًا لتقارير محلية.