اختناق مروري بالكويت بعد عرض ”عبودكا“ توزيع وجبات وعصائر مجانية (فيديو)

احتفال خاص بعودة أمير الكويت من رحلة العلاج.. وكويتيون يزاحمون مطعما! قرر أحد نجوم السوشيال ميديا الكويتي الملقب بـ #عبودكا ، الاحتفال بعودة أميره صباح الأحمد الصباح، من أمريكا بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية، بطريقته الخاصة، حيث أعلن في مقطع مصور على حسابه "سناب شات" توزيع وجبات وعصائر بالمجان، مسببا بذلك اختناقا مروريا في شارع المطاعم. وأطلق مغردون هاشتاغ باسم "عبودكا" ليحتل المركز الثالث في قائمة "الترند" بالكويت، معربين عن إعجابهم بهذه المبادرة التي قام بها الناشط الكويتي احتفالا بعودة رمز بلاده سالما غانما.