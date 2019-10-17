اختناق مروري بالكويت بعد عرض ”عبودكا“ توزيع وجبات وعصائر مجانية (فيديو)

وثق نجم مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي، الشهير بـ“عبودكا”، الازدحام الشديد في شارع المطاعم بعد نشره مقطع فيديو سابقًا عن عرض خاص لتقديم وجبات وعصائر مجانية، بمناسبة عودة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى البلاد بعد رحلة علاج بالولايات المتحدة، أمس الأربعاء.
وكان ”عبودكا“ قد أعلن في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في ”سناب شات“، أنه سيقدم وجبات مجانية بعرض خاص من مطعم ”بورا بورا“، إضافة إلى شاي ”كرك“ وعصائر أخرى من مطاعم أخرى، من فترة المغرب وحتى العشاء، في منطقة السالمية.
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احتفال خاص بعودة أمير الكويت من رحلة العلاج.. وكويتيون يزاحمون مطعما! قرر أحد نجوم السوشيال ميديا الكويتي الملقب بـ #عبودكا ، الاحتفال بعودة أميره صباح الأحمد الصباح، من أمريكا بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية، بطريقته الخاصة، حيث أعلن في مقطع مصور على حسابه "سناب شات" توزيع وجبات وعصائر بالمجان، مسببا بذلك اختناقا مروريا في شارع المطاعم. وأطلق مغردون هاشتاغ باسم "عبودكا" ليحتل المركز الثالث في قائمة "الترند" بالكويت، معربين عن إعجابهم بهذه المبادرة التي قام بها الناشط الكويتي احتفالا بعودة رمز بلاده سالما غانما. @3bodka . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #الكويت #مشاهير #أخبار_مشاهير #صباح_الصباح #امركيا #سفر #فيديوهات #ترند #اكسبلور #kuwait #trend #news #video
وبعد العرض الذي قدمه ”عبودكا“ شهد شارع المطاعم بالسالمية اختناقًا مروريًا، حيث توقفت حركة السير تقريبًا بسبب طوابير السيارات، إضافة إلى تجمع العشرات من الأشخاص بشكل كثيف عند مطعم ”بورا بورا“.
كما قام ”عبودكا“ بمساعدة آخرين بنحر عدد من الإبل أمام المطعم، احتفالًا بعودة أمير الكويت.
يذكر أن دولة الكويت شهدت فعاليات عدة أمس الأربعاء، بمناسبة عودة أمير البلاد بصحة جيدة بعد رحلة علاج.