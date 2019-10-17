تحقيق عاجل بشأن مضايقة فتاة منقبة في ”موسم الرياض“ (فيديو)

أثارت فتاة منقبة ظهرت في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، جدلًا، بعد أن كشفت عن ”محاربة موظفين في موسم الرياض لها بسبب ارتدائها النقاب“.

واشتكت الفتاة، طريقة التعامل معها في موسم الرياض بسبب نقابها، حيث قالت ”معاكم مريم الحازمي من موسم الرياض، المفروض أكون منظمة بهذا الموسم، وفعلا اتصلوا علي الشركة وجيت التنظيم، لكن للاسف بعض الشخصيات تحتقر أو ما تبي الناس المنقبات، فهم قاعدين يسوون أشياء كثيرة تضايقنا بهذا المكان، أمس كلها كنت واقفة على رجلي، والحمدلله من زوار ومن إدارة اللي أنا أشتغل معهم، ما حدا يشتكي مني بالعكس كانوا يثنون علي وكانوا واقفين معي كلهم، لكن للأسف بعض الشخصيات أحددهم بالتحديد مدير الصالة اللي ماني قادرة أوصله وأتكلم معه، رافض اليوم ومانعني منعا تاما إني أنا أشتغل عند مطعم بحكم إني لابسة النقاب، يعني لازم اكون شايلة النقاب فقط لإن هو يبي يستعرض فيني، وهذا الشي أنا ما أرضاه، هذه الرسالة أتمنى توصل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ وللشعب كلهم“.

وتجاوب رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، بالفعل مع شكوى الفتاة، إذ وجَّه بفتح تحقيق فوري في المقطع المتداول، وملابساته، معلقًا عبر حسابه في موقع التواصل تويتر ”الآن حالاً سيتم فتح تحقيق في الموضوع ! وسيحاسب المسؤول“.