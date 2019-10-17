”الترفيه السعودية“ تحقق في منع منقبة من العمل بموسم الرياض (فيديو)

قال رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، فجر الخميس، إن الهيئة الحكومية ستحقق في شكوى إحدى الموظفات العاملات في موسم الرياض الترفيهي حول منعها من العمل بسبب النقاب الذي ترتديه.

وأعلن آل الشيخ عبر ”تويتر“، فتح تحقيق في شكوى الموظفة التي تدعى مريم الحازمي، بعد أن صورت شكواها عبر مقطع فيديو نشرته في مواقع التواصل الاجتماعي.

الآن حالاً سيتم فتح تحقيق في موضوع ! وسيحاسب المسؤول pic.twitter.com/48SKztc3j2 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 16, 2019

وقالت الحازمي إنها تعمل منظمة في إحدى الشركات المنظمة لإحدى فعاليات ”موسم الرياض“ الذي انطلق قبل نحو أسبوع، لكنها تواجه معاملة سيئة من مدير صالة في المكان بسبب ارتدائها النقاب.

وأوضحت الحازمي أن إداراتها والأشخاص الذين تعاملت معهم، راضون عنها وعن عملها وأدائها، لكن من أسمتهم ”بعض الشخصيات تحتقر المنقبات.. بالتحديد مدير الصالة.. رافض ومانعني منع تام أشتغل“.

ووجهت الشابة شكواها لرئيس هيئة الترفيه الذي سرعان ما تدخل وأعلن عن فتح تحقيق في الحادثة.

وانطلقت فعاليات موسم الرياض التي ستستمر على مدى 70 يومًا متضمنة حفلات غنائية وعروضًا مسرحية وسينمائية ومهرجانات وفعاليات ترفيهية وثقافية موزعة في مناطق مختلفة من العاصمة الرياض.