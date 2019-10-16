نحر عدد كبير من الإبل أمام قصر أمير الكويت احتفالًا بعودته (فيديو)

شهد دار سلوى السكن الخاص بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الأربعاء، احتفالًا بعودة الأمير معافى إلى أرض الوطن بذبح عدد كبير من الإبل أمام القصر.

ووثق النشطاء مقطع فيديو أثناء قيام الجزارين بنحر عدد كبير من الإبل أمام دار سلوى، بمناسبة سلامة الشيخ صباح وعودته بعد غياب إلى أرض الوطن.

ووصل أمير الكويت إلى البلاد صباح اليوم بعد غياب لأكثر من شهر في الولايات المتحدة الأمريكية للعلاج قد تكللت نتائجه بالنجاح.

وتصدَر اسم الشيخ صباح الأحمد منصات مواقع التواصل الاجتماعي منذ ساعات، حيث انشغلت الأوساط الرسمية والشعبية بالاحتفال بعودة الأمير، متبادلين التهاني والتبريكات وداعين للشيخ صباح بدوام الصحة والعافية.

وكان أمير الكويت قد دخل في الثامن من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال الفحوصات الطبية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس دونالد ترامب آنذاك.