يدٌ ناعمة تقتحم عالم الخشونة.. قصة شابة تونسية تحترف مهنة البناء (فيديو إرم)‎‎

تمكنت الشابّة التونسية آمنة القاسمي، وهي طالبة تبلغ من العمر 19 سنة، من العمل في مجال البناء (الجبس) وهي تجربة استثنائية كانت حكرًا على الرجال فقط، باعتبار أن هذا العمل يتطلب بنية جسدية قوية.

وبدأت آمنة المنحدرة من منطقة سيدي حسين بالعاصمة في تونس، العمل في مجال البناء بعد أن تلقت تكوينًا خاصًا في إحدى المدارس، حتى أصبحت تتقن عمل ”الجبس“ وتتميز فيه بعد أن كان هذا العمل حكرًا على الرجال وممنوعًا على النساء، وذلك حسب ما أكدته الفتاة الشابة في لقاء خاص مع ”إرم نيوز“.

وأضافت آمنة أنها عندما بدأت في هذا العمل وجدت تعاطفًا كبيرًا من قبل الرجال الذين عملت معهم، إلا أنهم بعد ذلك أصبحوا يثقون في عملها ويطلبون مساعدتها في كثير من الأحيان.

كما أكدت أنها عندما كانت تذهب للعمل في إحدى حظائر البناء، تلاحظ استغراب بعض الحرفيين، إلا أنهم سرعان ما أعجبوا بعملها وشجعوها على المواصلة، حسب قولها.

وترى آمنة أنه لا يوجد عمل حكرًا على الرجال أو على النساء، مشيرة إلى أنه من المهم أن يحبّ الشخص عمله ويتقنه ويحارب من أجله.

من جهة أخرى، أشاد عملاء آمنة بالعمل التي تقوم به معتبرين أنها تتقن عملها بشكل جيد، وأنها شجاعة وتحب ما تقوم به.