انطلاق بث قناة ”بداية“ بالنشيد الوطني (فيديو)

انطلقت قناة ”بداية“ السعودية، والتي عادت للبث مجددًا، أمس الثلاثاء، بعد نحو عام ونصف العام من التوقف بقرار من وزارة الإعلام.

ورحّب جمهور القناة بها، بنشر مقاطع من متابعتهم للحظات الأولى من انطلاقتها والتي بدأت بتتر الافتتاح، ثم النشيد الوطني الذي أنشده المتسابقون، الذين يبلغ عددهم نحو 20 شابًا، في الموسم الجديد من برنامجها الشهير زد رصيدك، وسط تكهنات بشأن المتأهلين في المنافسة.

#قصه_بدايه الحمدلله والشكر لله ع عودة قناة بداية ♥️ pic.twitter.com/gUlsrL0F0I — ♥♡ Mazoon ♥♡ (@maher050160) October 16, 2019

هذولا اللي اتوقع يتاهلون من الدفعه اللي امس #قصه_بدايه pic.twitter.com/gI7s15upFr — ɐɯʇɐɟ (@its_me168) October 16, 2019

بدورها، اكتفت ”بداية“ عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“ عن إعلان عودتها، دون أي تفاصيل أخرى بشأن الحلقة الأولى من برنامجها الشهير.

وأغلقت القناة من قبل وزارة الإعلام كإجراء عقابي جاء بعد انتقادات لاذعة طالت القائمين على القناة بسبب إبلاغهم أحد المتسابقين في برامجها بوفاة والده على الهواء مباشرة.

ومنذ أن أغلقت وزارة الإعلام قناة ”بداية“ في شهر أبريل/نيسان من العام 2018، فشلت محاولات إدارتها العودة للبث مجددًا طوال تلك المدة، قبل أن تعلن القناة الشهر الماضي عن قرب عودتها دون توضيح للتفاصيل.

وتختلف قناة ”بداية“ عن قنوات التلفزة العاملة ضمن “تلفزيون الواقع“، والتي تبث برنامجًا واحدًا بشكل مباشر طوال ساعات اليوم، بكونها قناة محافظة من خلال طبيعة برامجها، التي تمنع مشاركة النساء فيها، أو بث الأغاني.

وحقق برنامجها ”زد رصيدك“ بنسخه المتوالية كل عام، نسب مشاهدة كبيرة، لكنها كثيرًا ما أثارت الجدل بين مؤيدين يعتبرونها متوافقة مع طبيعة المملكة المحافظة، ومعارضين يتهمونها باستغلال الطابع الديني للقناة لجذب جمهور كبير وتحقيق أرباح كبيرة، وتجاهل الكثير من المخالفات وبعض تصرفات المشاركين.

وتعمل القناة على بث برنامج لأكثر من 15 ساعة يوميًّا، يشارك فيه نحو 20 شابًا من مختلف دول الخليج العربي، يحاولون زيادة رصيدهم من خلال بضع مسابقات وفقرات متنوعة، وفي النهاية من يملك أعلى رصيد يعد هو الفائز بالمسابقة ويحصل على جائزة مالية كبيرة برفقة أصحاب المركزين الثاني والثالث وعدد من الجمهور المشارك بالتصويت أيضًا.