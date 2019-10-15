يضم 20 تابوتًا.. مصر تعلن عن أضخم كشف أثري منذ أعوام (صور)

أعلنت وزارة الآثار المصرية عثورها على أضخم وأهم الاكتشافات التي تم الإعلان عنها خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث يضم أكثر من 20 تابوتًا خشبيًا آدميًا ملونًا، في حالة متميزة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة ولا تزال مغلقة.

وقال وزير الآثار المصري خالد العناني إنهم ”وجدوا الكشف الأثري بالوضع الذي تركه عليه المصري القديم، حيث تم العثور عليه مجمعًا في خبيئة بمستويين الواحد فوق الآخر“.

وكشف الوزير عن موقع الكشف الأثري الضخم، حيث وجد بمحافظة الأقصر، وهو عبارة عن ”جبانة العساسيف بالبر الغربي، التي كشفت عن خبيئة ضخمة لتوابيت آدمية ملونة، وسط تكهنات بأن تكون مقبرة ملكية جديدة“، وهو ما سيعلن عنه بالتفصيل السبت المقبل.

جدير بالذكر أن منطقة العساسيف تقع بالقرب من معبد الملكة حتشبسوت بنحو 300 متر، جنوب منطقة ذراع أبو النجا، وشمال دير المدينة، وتحتوي على العديد من المقابر الأثرية المكتشفة وغير المكتشفة حتى الآن، حيث تتضمن المقابر المكتشفة بها مقابر من الأسر 18 و 25 و 26، والتي تغطي الفترة تقريبًا من 1550 إلى 525 قبل الميلاد.