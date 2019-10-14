3 أمريكيين يتقاسمون جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية‎

أعلنت اللجنة الملكية السويدية للعلوم، اليوم الاثنين، منح جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لعام 2019 إلى الأمريكي أبهيجيت بانرجي، وزوجته الفرنسية الأمريكية إستر دوفلو، والأمريكي مايكل كريمر.

جاء ذلك حسب ما نشرت الأكاديمية عبر حساب جائزة نوبل ”ذا نوبل برايز“ على تويتر.

وذكرت اللجنة أن الأمريكيين الثلاثة تم منحهم جائزة نوبل التذكارية في العلوم الاقتصادية المعروفة رسميًّا بجائزة ”سفيرغيس ريسكبانك“ في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل.

وأوضحت، أنهم فازوا بالجائزة تقديرًا لجهودهم في ”طرح حلول للتخفيف من حدة الفقر العالمي“.