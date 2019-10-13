مع بدء ضريبة التبغ.. عزوف عن مطاعم الشيشة في السعودية

تراجع عدد زوار المطاعم في السعودية بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية بعد سريان قرار جديد يلزم أصحاب المطاعم التي تقدم منتجات التبغ بمضاعفة قيمة الفاتورة على الزبائن بنسبة 100%.

وسرى يوم الأربعاء الماضي، قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية القاضي بفرض رسوم 100% من إجمالي فاتورة مبيعات محال تقديم منتجات التبغ، بحيث يدفع الزبون في تلك المطاعم ضعف قيمة الفاتورة حتى لو لم يطلب أي من منتجات التبغ.

وفوجئ زبائن المطاعم التي تقدم منتجات التبغ بالتعليمات والرسوم الجديدة، سيما أولئك الذين لم يطلبوا أي من منتجات التبغ خلال وجودهم في المطاعم لتناول إحدى الوجبات.

ووثق عدد ممن دفعوا فواتير مضاعفة، تجربتهم الجديدة بتصوير الفواتير التي دفعوا قيمتها ونشروها في مواقع التواصل الاجتماعي التي تشهد نقاشاً واسعاً حول الموضوع.

#ضريبة_مطاعم_التبغ

تنبيه ..

هناك ضريبة 100٪ على (كل منتجات) المطاعم و المقاهي التي تقدم الشيشة ، وليس على الشيشة فحسب .. فأن كان العشاء يٌقدر ب 110 ريال سعودي .. الضريبة ستكون مثلها، والمجموع سيكون 220 ريال سعودي حتى لو لم تطلب شيشة ! pic.twitter.com/boWBZIWKdn — م . خليل فران (@khalilfarran) October 12, 2019

وللرسوم الجديدة مؤيدون يقولون إنها ستدفع أصحاب المطاعم لإلغاء تراخيص تقديم منتجات التبغ في مطاعمهم، ما سيشكل قيداً جديداً على المدخنين يدعم خطط البلاد لخفض عدد المدخنين.

بعد إقرار رسوم التبغ 100٪ على جميع منتجات المحلات التي تقدم الشيشة، أصبح أمام هذه المحلات خيارين:

إما المجازفة وتقديم الشيشة مقابل أسعار خيالية تنفر الزبائن، أو عدم تقديم الشيشة والمحافظة على السعر والزبون. باختصار:

طريقة غير مباشرة لمنع الشيشة دون منعها.

#ضريبه_مطاعم_التبغ pic.twitter.com/n4oMQSn5IK — المحامي الإلكتروني (@law_b1) October 12, 2019

ضريبة التبغ على الفاتورة كاملة ماهو على الشيشة بس

وهذا افضل حتى ما تنتشر الشيشة الا في محلات محددة#ضريبة_مطاعم_التبغ pic.twitter.com/dZhx0Kxwqs — عبدالعزيز م البراهيم (@Abdul_alibrahim) October 11, 2019

لكن للقرار معارضين كثر أيضاً، يقولون إن لا ذنب لهم بدفع رسوم عن منتجات التبغ طالما أنهم لم يطلبوا تلك المنتجات خلال زيارتهم للمطاعم.

مطاعم تشتكي من قلة الزبائن بعد قرار #بيع_الشيشه ولابد من إعادة النظر في #ضريبة_مطاعم_التبغ pic.twitter.com/Hadfx3jpJ4 — عبدالله السالم (@Abdulahalsalemm) October 12, 2019

ضربة موجعة لأصحاب المقاهي ومرتاديها تحد من انتشار تفشي ظاهرة الكيف ،

والحل المتوقع الغاء تصريح بيع منتجات التبغ للأغلبية لتفادي الخسائر مقابل إهتمام بجودة ما يقدم من أطعمة ، ولكن ماذا عن الجانب السياحي الذي يتطلب تقديم تسهيلات جاذبة لهذا القطاع الناشئ ! #ضريبة_مطاعم_التبغ pic.twitter.com/ZWL3m2V7Vm — علي القرني (@alix9a) October 12, 2019

قرارات غريبه وغير مدروسه اذا انا ما اشيش وش ذنبي؟!! المشكله كل المنتجعات والمطاعم الفخمه فيها معسلات وشيش وبكذا ما راح تخفف من اللي راح يعسلون لانهم راح تحصلهم في كل مكان عام او في بيوتهم كذا راح يقل الاقبال اي محل كويس وفخم والسياح اللي غثونا فيهم مستحيل يتحمل#ضريبه_مطاعم_التبغ pic.twitter.com/biUNR3Ve8R — яєℓαχ (@Re1ax__) October 12, 2019

لو أردنا جذب استثمارات العالم

فيجب علينا أولاً أن نكون بيئة جاذبة للمستثمر لا طاردة

ومن الغريب أن تقوم جهة بإشهار سلاح الضريبة لزيادة دخلها دون دراسة واقع السوق،وإذا افترضنا جدلاً أن فرض ضريبة على التبغ لها جوانب بيئية وصحية الخ لخ

فهل من المنطقي أن تكون ١٠٠٪!#ضريبة_مطاعم_التبغ — بسام فتينيBassam Fatiny (@bassam4071) October 12, 2019

وقالت الكاتبة السعودية، حليمة مُظفّر، في تعليق على القرار، ”أكره التبغ ولا أحب رائحته مع ذلك اجد هذا القرار #ضريبة_مطاعم_التبغ غير صحيح فما ذنب الذي لم يشتر معسل من المطعم ليدفع ضريبة ١٠٠% !! نحن ننفتح على العالم ونقول سياحة ومثل هذا القرار ليس في محله ..نعم ضاعف الضريبة ١٠٠% على التبغ ذاته لا على كامل الفاتورة !“.

اكره التبغ ولا احب رائحته مع ذلك اجد هذا القرار #ضريبة_مطاعم_التبغ غير صحيح فما ذنب الذي لم يشتر معسل من المطعم ليدفع ضريبة ١٠٠% !!

نحن ننفتح على العالم ونقول سياحة ومثل هذا القرار ليس في محله ..نعم ضاعف الضريبة ١٠٠% على التبغ ذاته لا على كامل الفاتورة ! — حليمة مُظفّر (@halimamuthffar) October 12, 2019

وتداول مغردون سعوديون في موقع ”تويتر“، صوراً لمطاعم معروفة بازدحام الزبائن فيها، وقد خلت بشكل شبه تام من روادها بعد سريان الرسوم الجديدة.

#ضريبة_مطاعم_التبغ مطعم ومقهى النخيل في جدة امس بعد قرار الضريبه فاضي ????

لا ويقولك حرام

لا مو حرام يستاهلون، للاسف بعض المقاهي يدبلون سعر الشيشه بدون اي ضريبة

انا اشوف افضل حل تبقى المقاهي فاضيه ويراجعون الاسعار ويعدلونها بقيمه اقل وبكذا يطلع السعر نفس السعر الاول بعد الضريبه pic.twitter.com/zAPy52V7DU — ‏???????????????????????? ???? ???????????? 58 (@5rBoOo6e) October 13, 2019

ولجأت بعض المطاعم بشكل سريع لإلغاء ترخيص بيع منتجات التبغ للمحافظة على زبائنها، ونشرت إعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي لإعلام زبائنها بالتغيير الجديد.

لا تشيل هم الضريبة ١٠٠٪ تم إيقاف بيع الشيشة حتى إشعار اخر للاستعلام 0551009300 #مطعم_الرواق_الأموي pic.twitter.com/mIUiePnEvj — مطعم الرواق الأموي (@r_omawi) October 12, 2019

كما لجأت مطاعم أخرى لقسم صالاتها إلى قسمين، واستخراج ترخيصين مستقلين، أحدهما لمطعم يقدم منتجات التبغ مع الأطعمة والمشروبات، والثاني من تقديم تلك المنتجات.

ولم تعلق وزارة الشؤون البلدية والقروية، على الجدل الواسع الذي أعقب سريان قرارها بفرض الرسوم الجديدة.