المغرب.. ذوو الاحتياجات الخاصة غاضبون من تهميشهم (فيديو)

نظم عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة في المغرب، مسيرة احتجاجية اليوم السبت، انطلقت من أمام مقر البرلمان، للاحتجاج على تهميشهم، ومطالبين بحقوقهم التي تغافلت عنها الحكومة خلال الفترة الماضية.

وجاءت المسيرة التي حملت شعار ”جميعًا من أجل إنصاف المعاق بالمغرب“، استجابة لدعوة عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنا مع الدخول السياسي بالمغرب، والذي افتتحه الملك محمد السادس يوم الجمعة.

وهدفت المسيرة إلى لفت انتباه الوزيرة الجديدة جميلة المصلي، التي جرى تكليفها بوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بدلاً من بسيمة حقاوي المنتمية لحزب العدالة والتنمية، ولم تتمكن من الإيفاء بالوعود التي قدّمتها لتلك الفئة.

وطالب المشاركون بتحسين الأوضاع المعيشية لذوي الاحتياجات الخاصة، فيما نددوا بغياب اهتمام الحكومات المتعاقبة بملفهم، مؤكدين تمسكهم بحقهم في الحصول على التعليم والنقل والصحة والعمل.