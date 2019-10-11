رغم مظاهر الحياة الحديثة‎‎.. الصيد وخيامه وأسلحته لا تزال تجذب السعوديين

توجَّه آلاف السعوديين، اليوم الجمعة، إلى معرض الصقور والصيد الذي يعرض كل متطلبات الصيد ومتعلقات التخييم والسفر والأسلحة، حيث لا تزال تلك الهواية تجذب السعوديين رغم مظاهر الحياة الحديثة.

ويقام المعرض للعام الثاني على التوالي في مدينة الرياض على مدار 5 أيام، فيما حضر خلال الساعات الأولى للافتتاح، أكثر من 30 ألف زائر، في مؤشر على علاقة أبناء أكبر بلد خليجي بتلك الممارسة الضاربة في عمق تاريخ شبه الجزيرة العربية.

وتتوسط خيمة سوداء البهو الرئيس للمعرض، لتحاكي حياة الصيادين في الماضي، حيث تشكل الخيمة مكان الاستراحة من رحلة الصيد الطويلة التي تستمر لأيام أو أسابيع وربما لشهور، وما تزال بعض مظاهرها متوارثة حتى اليوم.

تغطية بسيطة .. محبة الناس للامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف ????????????????????????????????#معرض_الصقور_والصيد_السعودي2 pic.twitter.com/relmAcoow1 — زبن بن عمير (@zabin2011) October 11, 2019

وجذب قسم السلاح، العدد الأكبر من زوار اليوم الأول، ما تسبب بتزاحم اضطر القائمين على القسم إلى إيقاف بيع الأسلحة وجدولة المواعيد التي تم منحها سابقًا.

جانب من توافد الزوار على قسم الأسلحة في #معرض_الصقور_والصيد_السعودي2 pic.twitter.com/WR8n46Gc8S — نادي الصقور السعودي | Saudi Falcon Club (@SaudiFalconClub) October 11, 2019

ويتيح المعرض للراغبين، اقتناء 5 أسلحة مرخصة من وزارة الداخلية مع مئة طلقة لكل سلاح، وتفوق الطلبات آلاف قطع السلاح المعروضة.

ماضٍ عريق لحضارةٍ ممتدة..#معرض_الصقور_والصيد_السعودي2؛ منصة متخصصة لإثراء وتبادل الخبرات والتجارب في كل الأنشطة المتعلقة بهواية الصيد بالصقور . pic.twitter.com/b2bFKD3qJD — نادي الصقور السعودي | Saudi Falcon Club (@SaudiFalconClub) October 11, 2019

ويعرض عدد من ملاك الصقور طيورهم باهظة الثمن في جانب من المعرض، بينما يروي صيادون محترفون تجاربهم مع الصيد وقنص الطرائد لجانب من الحضور، ولا يغيب بعض الفعاليات الثقافية والترفيهية عن المكان.

تتحدث ريش الفنانين في قسم الفن التشكيلي عن جمال الصقور وتتباهى بها..#معرض_الصقور_والصيد_السعودي2 pic.twitter.com/aoDU4AXBco — نادي الصقور السعودي | Saudi Falcon Club (@SaudiFalconClub) October 6, 2019

ويوجد معرض للرسم، وأمسيات شعرية، ومزاد للصقور، بينما يجذب قسم بيع متطلبات الصيد ومتعلقات التخييم والسفر والأسلحة عددًا كبيرًا من الزوار الباحثين عن أحدث الأدوات التي تسهل الرحلة وتوفر احتياجاتها.

قسم الرماية بالسهام في #معرض_الصقور_والصيد_السعودي2 ؛ يخصص ميادين مجهزة بالكامل بمجموعة من أدوات وخطوط الرماية للزوار. pic.twitter.com/Yj8vfscXAR — نادي الصقور السعودي | Saudi Falcon Club (@SaudiFalconClub) October 8, 2019

ويكتسب المعرض صفة عالمية من خلال مشاركة 20 دولة فيه، فيما لا يقتصر زواره على السعوديين فقط، حيث يحضر مقيمون من مختلف الجنسيات بجانب السياح الذين بدأوا حديثًا بالتوافد على المملكة.

تشكيلة واسعة من لوازم الرحلات البرية وتجهيزات التخييم تجدونها في قسم مستلزمات الرحلات البرية بـ #معرض_الصقور_والصيد_السعودي2 pic.twitter.com/69pOpuWKm4 — نادي الصقور السعودي | Saudi Falcon Club (@SaudiFalconClub) October 10, 2019

وتهيمن مظاهر الحياة الحديثة على الرياض اليوم أكثر من أي وقت مضى، حيث تنتشر فروع المطاعم والمقاهي ومتاجر الألبسة العالمية، وتحيي في يوم انطلاق معرض الصقور ذاته، فرقة ”بي تي إس“ الفنية الكورية الجنوبية حفلاً يجذب آلاف الشبان والفتيات السعوديين، لكن عشاق الصيد لا يزالون كثر في البلاد.