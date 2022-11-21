مصر.. عروس الشرقية تحتفل بإثبات عذريتها (فيديو)

شهدت قرية مصرية واقعة احتفال غريب من نوعه، عندما احتفل أهالي بالقرية التابعة لمحافظة الشرقية، بعذرية فتاة.

الحفل الشعبي جاء بعدما صدر تقرير للطب الشرعي أثبت عذرية الفتاة، بعد أيام من طردها من بيت زوجها بعد العرس بيوم واحد بداعي عدم عذريتها.

وتعود أحداث الواقعة، عندما تزوجت فتاة بعمر 16 عاما تدعى منة السيد محمد غنيم، من شاب بقرية المسلمية التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية المصرية، قبل أيام. وبعد يوم واحد من الزفاف، طرد الزوج العروس من بيت الزوجية متهماً إياها بعدم العذرية.