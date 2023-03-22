جهاد الهسي فلسطيني في "مواجهة خاصة" مع إسرائيل

اعتاد جهاد الهسي مواجهة أمواج البحر خلال خروجه للصيد قبالة شاطئ غزة، لكن، بسبب تجاوزه منطقة الصيد التي تسمح بها إسرائيل، يخوض حاليًا مواجهة من نوع آخر مع محكمة إسرائيلية تهدّد بمصادرة قاربه إلى الأبد.

مع بزوغ شمس كل يوم جديد، يعود الصيادون إلى الميناء غرب مدينة غزة، ويبدأون بإحصاء غنائم شباكهم خلال الليل من أسماك، من سمك الدنيس واللقز والسلطان إبراهيم والجمبري، قبل عرضها للبيع في مزاد علني على رصيف الميناء الذي يعج بتجار السمك وأصحاب المطاعم.

وبلحيته البيضاء المشذبة وسترته البنية اللون، يصعد الهسي (55 عاما) إلى قاربه الذي عاد للتو من عرض البحر، يطلب من عماله الإسراع بنقل الصناديق البلاستيكية الممتلئة بالأسماك.

ويشير جهاد إلى طلاء أبيض على جانبي القارب، ويوضح أنه مسح اسم والده عميد الصيادين السابق رجب الهسي عن القارب؛ لكي لا يكشفه الجيش الإسرائيلي.

ففي 14 شباط/ فبراير 2022، تجاوز هذا القارب مسافة الصيد التي تسمح بها إسرائيل.

ويروي الهسي أن قوة إسرائيلية هاجمت قاربه وصادرته، واعتقلت كل الصيادين الذين كانوا على متنه.

ويقول نهاد الهسي، شقيق جهاد، والذي كان على متن القارب، إن "3 زوارق إسرائيلية مع قوة كوماندوز هاجمت القارب. ورشّوه بالمياه وأطلقوا النار علينا، وقيدونا واعتقلونا جميعًا".