ما ضوابط التغطية الإعلامية في حوادث الانتحار؟

أكثر ما يسيء إلى الشابة ساشا حاج عساف التي تعاني من اضطراب ثنائي القطب (Disorder Bipolar)، الصور التي ينشرها الإعلام في سياق تغطيته لحوادث الانتحار.

وتروي عساف على سبيل المثال حادثة عايشتها، كان التعاطي الإعلامي إزاءها سلبياً، فتقول: "فقدنا شابة رمت بنفسها من أحد الطوابق، وكانت الصورة الرئيسية المرفقة بخبر الانتحار جسد ممدد ومغطى".

وتصف ساشا هذه الصورة بالمسيئة للأشخاص المقربين من الشابة، وتؤثر سلباً في الوقت نفسه على من تراودهم أفكار انتحارية.

وتضيف: "من المهم جداً إذا أرادت وسائل الإعلام تغطية حوادث مماثلة ألّا تستعمل الكلمات والصور المسيئة، وألّا تدخل في خصوصيات الأشخاص، بل يمكنها على العكس أن تكون وسيلة للنجاة من خلال تركيزها على سبل الوقاية وعلى الصحة النفسية والعلاجات المتاحة، بدل التركيز على حالة الانتحار بحد ذاتها".

ما تقدم هو جزء من شهادة ساشا المستقاة من تجربة عمرها عشر سنوات مع الاضطراب النفسي، عرضتها خلال لقاء حواري عن "الانتحار والتغطية الإعلامية"، الذي رعته وزارتا الصحة والإعلام في لبنان بحضور أخصائيين وإعلاميين وممثلة منظمة الصحة العالمية.