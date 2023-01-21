في مشهد مؤثر.. مصري يقدم ذهب زوجته لعلاج ابنة رجل يمني (فيديو)
تداول ناشطون يمنيون، اليوم السبت، مقطع فيديو مؤثرا بين شخصين أحدهما يمني والآخر مصري، في العاصمة المصرية القاهرة، إذ حاول الأخير إهداء ذهب زوجته للرجل اليمني المقيم في مصر لعلاج ابنته المريضة، قبل أن يتفاجأ بنبأ وفاتها.
وذكر الرجل اليمني في الفيديو الذي يظهر فيه صديقه المصري أنه مقيم في مصر لعلاج ابنته "لين" والتقى برجل مصري يدعى "رمضان" وتعرف عليه في المسجد القريب من المشفى.
وقال اليمني إن المصري رمضان فاجأه، أمس الجمعة قبيل صلاة الفجر، بأن قدم له ذهب زوجته حتى يتمكن من دفع ثمن العلاجات لابنته المريضة. شاكرًا موقفه الأخوي العظيم.
وأخبر الرجل اليمني صديقه المصري أن ابنته "لين" توفيت قبيل لحظات من قدومه إليه، وهو ما تسبب بحالة صدمة على محيا الرجل المصري، وسط احتساب وصبر من والد الفتاة.
وأجهش الرجل المصري بالبكاء فور سماع الخبر، في مشهد مؤثر وإنساني.
وأشاد ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي بحالة الصداقة والتعاضد بين الرجلين، وبشهامة الرجل المصري، وصبر ورباطة جأش صديقه اليمني.