في مشهد مؤثر.. مصري يقدم ذهب زوجته لعلاج ابنة رجل يمني (فيديو)

تداول ناشطون يمنيون، اليوم السبت، مقطع فيديو مؤثرا بين شخصين أحدهما يمني والآخر مصري، في العاصمة المصرية القاهرة، إذ حاول الأخير إهداء ذهب زوجته للرجل اليمني المقيم في مصر لعلاج ابنته المريضة، قبل أن يتفاجأ بنبأ وفاتها.

وذكر الرجل اليمني في الفيديو الذي يظهر فيه صديقه المصري أنه مقيم في مصر لعلاج ابنته "لين" والتقى برجل مصري يدعى "رمضان" وتعرف عليه في المسجد القريب من المشفى.