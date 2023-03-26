"الحلو مر".. مشروب السودانيين الأول في رمضان

وتقول عبدالغني لوكالة فرانس برس: "لقد ورثنا (مشروب) الحلو مر من أمهاتنا وجداتنا".

وتضيف المرأة البالغة 43 عاما أنه "مشروب أساسي تُعتبر المائدة فارغة من دونه".

على الرغم من الحيرة التي يوحي بها اسمه، إلا أن السودانيين يعتبرون هذا المشروب المكافأة المنعشة التي يستحقونها بعد نهار طويل من الصيام.

واعتادت السودانيات في شهر صوم المسلمين، بحسب ما تؤكد عبدالغني، أن يجتمعن سويّة لتجهيز المشروب وتوزيعه في ما بينهن على أسرهن.

وتشير عبدالغني التي كانت جالسة مع بعض النساء للمساعدة في تحضير المشروب، فيما أطفالهن يلعبون حولهن، إلى أن النسوة في المدن لا يحضّرن بأنفسهنّ هذا المشروب، لكن "لا يزال يتعين عليهنّ تقديم الحلو المر على المائدة.. فيشترينه جاهزاً".