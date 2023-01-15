الحرب فاقمت الظاهرة.. قانون سوري لرعاية الأطفال "مجهولي النسب"

وتم طرح المرسوم للتداول والنقاش في البرلمان السوري العام 2018 بغرض إقراره، غير أنه أثار جدلا وانقساما واسعين، بين فريق اعتبر مشروع القانون يلبي حاجة إنسانية ملحة، وفريق آخر عارض المشروع على اعتبار أن الكثير من هؤلاء مجهولي النسب هم أبناء دواعش وجاؤوا كثمرة لـ"جهاد النكاح"، وبالتالي فإن القانون سيكرس سلالة "الإرهابيين" بوثائق رسمية، وفق قولهم.

ويبدو أن زيادة أعداد مجهولي النسب واللقطاء حتم صدور قانون ينظم هذه المسألة الحساسة التي تتعلق في جانب منها بأخلاقيات المجتمع.

ونص المرسوم الذي نشر في وسائل الإعلام الرسمية على تهيئة الظروف الملائمة لمجهول النسب، وتوفير البيئة الداعمة لتربيته وتعليمه وضمان تمتعه بجميع الحقوق والحريات دون تمييز عن أقرانه.

وشدد المرسوم على ضرورة حماية الأطفال مجهولي النسب من الاستغلال والإهمال والحفاظ على مصالحهم.