ملك الكاشف.. أشهر متحولة جنسيًا في مصر تعلن نفسها ”أنثى“ بالكامل (صورة فيديو)

قالت ملك الكاشف أشهر متحولة جنسيًا في مصر، إنها أجرت عملية التحول الجنسي بالكامل من جسد رجل إلى أنثى، معربة عن سعادتها بنجاح العملية.

وأضافت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”اليوم هزمت فيه المجتمع، من دقائق قليلة خرجت من غرفة العمليات بعد ما أجريت آخر عملية من سلسلة عمليات عبوري الجنسي، واليوم جسمي بشكل كامل هو جسم أنثى بعد سنين معاناة في جسم ولد“.

النهارده هو اليوم اللي هزمت فيه المجتمع , من دقايق قليله خرجت من اوضة العمليات بعد ما عملت اخر عملية من سلسلة عمليات… تم النشر بواسطة ‏‎Malak Elkashif‎‏ في الثلاثاء، ٨ أكتوبر ٢٠١٩

وأكدت قائلة: ”اليوم حطمت قوالب الذكورية الاجتماعية، التي كانت تحاربني طول الوقت وتظل تقول، كيف لرجل أن يتخلى عن رجولته ويقبل يكون امرأة، حتى الرجل لا يعيبه إلا جيبه، إنما المرأة مقيدة بالعادات والتقاليد“.

وأشارت الكاشف إلى أنها ”قررت اليوم الإجابة على السؤال“ بقولها: ”إن المرأة مثل الرجل لا تفرق بينهما إلا أعضاء شكلها مختلف، وإن كوني امرأة سيجعلني سعيدة، وأنا أتخلى عن رجولتي، التي كانت محصورة في جسم، لكي أكون نفسي وأتصالح مع نفسي وجسمي حتى الموت“.

وتابعت: ”اليوم هزمت أهلي والمجتمع وكل أحد آذاني لكوني ملك شر هزيمة، وأخيرًا لا يوجد بكاء أمام المرآة ولا هيستيريا ولا خوف ولا كسوف ولا قلق لأن من اليوم، لا يوجد إلا ملك فقط“.

وأثارت ملك الكاشف الجدل بإجرائها العديد من العمليات الجراحية في محاولة للتحول إلى أنثى، وواجهت العديد من المشاكل منها القبض عليها بتهمة ”المشاركة في جماعة إرهابية“ قبل الإفراج عنها.

وسبق أن أجرى موقع ”إرم نيوز“ مقابلة مع ملك الكاشف أوضحت خلالها معاناتها مع وضعها الخاص، وكيف قررت معالجة مشكلتها الجندرية، والتحول الجنسي من ذكر إلى أنثى.