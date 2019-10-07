من هي الأميرة الخيزرانة والدة الأمير بندر بن سلطان؟

توفيت الأميرة الخيزرانة والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الإثنين، فيما ستقام عليها صلاة الجنازة بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

ولا يعرف الكثير عن الأميرة الخيزرانة باستثناء أنها من أصل إثيوبي وولدت في منطقة عسير جنوب المملكة العربية السعودية، وتزوجها الأمير سلطان وطلقها، ويعد الأمير بندر، الذي شغل عدة مناصب، أبرزها سفيرًا للمملكة في الولايات المتحدة على مدار 22 عامًا والأمين العام لمجلس الأمن الوطني ورئيس الاستخبارات العامة، الابن الوحيد للأميرة الراحلة، من الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

كما أن كلًا من السفيرة الحالية للمملكة في الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر، وسفير المملكة في بريطانيا، الأمير خالد بن بندر آل سعود، حفيدان للأميرة الخيزرانة.

وفور نعي الراحلة توالت التعازي من أمراء ومسؤولين، ورجال أعمال، وإعلاميين؛ مواساة للأمير بندر وأبنائه.

وكتب الإعلامي عبدالرحمن السلمي في تغريدة عبر موقع ”تويتر“: “ بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أتقدم بخالص العزاء والمواساة لصاحب السمو الأمير #بندر_بن_سلطان في وفاة والدته، أسأل الله العلي العظيم أن يرحمها ويغفر لها ويعفو عنها ويسكنها الجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره اتقدم بخالص العزاء والمواساة لصاحب السمو الامير #بندر_بن_سلطان في وفاة والدته اسأل الله العلي العظيم أن يرحمها ويغفر لها ويعفُ عنها ويسكنها الجنة . إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/s6gejeGqy8 — عبدالرحمن السُلمي (@jeddah70) October 7, 2019

ونعاها الإعلامي بدر العجلان، بالقول: ”نرفع العزاء لصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز في وفاة والدته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه.. كما نسأله تعالى أن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. آمين“.

#والدة_الأمير_بندر_بن_سلطان_في_ذمة_الله

نرفع العزاء لصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز في وفاة والدته سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه..

كما نسأله تعالى أن يلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان أمين. pic.twitter.com/3Wxubb6K86 — بدر العجلان -اعلامي (@1010Ba) October 7, 2019

وشارك الإعلامي عثمان العمير: ”تعازي القلبية لصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان في وفاة والدته الكريمة ..تلك الأميرة التي قدمت للعالم ابنًا قل أن تجود به النساء“.

تعازي القلبية لصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان في وفاة والدته الكريمة ..تلك الاميرة التي قدمت للعالم إبناً قل ان تجود به النساء . #بندر_بن_سلطان — Oalomeirعثمان العمير (@OthmanAlomeir) October 7, 2019