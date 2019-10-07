توقيف شابين تحرشا بفتيات في مقهى بالرياض (فيديو)

أثار مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، منذ يوم الأحد، جدلاً واسعًا بين المدونين السعوديين الذين أغضبهم تصرف شابين سوريين وفتيات سعوديات داخل أحد مقاهي العاصمة الرياض.

ويظهر في الفيديو مجموعة من الشبان يجلسون في مقهى ويتحدثون اللهجة السورية بينما يتوجه أحدهم نحو طاولة قريبة في المقهى ويتحدث مع مجموعة فتيات يجلسن عليها، قبل أن تظهر في جزء آخر من الفيديو إحدى الفتيات وهي تشرب الشيشة مع الشبان.

ووفقًا لما يتحدث به مصور الفيديو، فإن الفتاة دخلت في تحدٍ مع صديقاتها حول قدرتها على التوجه لطاولة الشباب وشرب الشيشة معهم، وهو ما قامت به بالفعل بحسب ما يظهر في الفيديو.

بلاغ ضد مجموعة من الشباب السوريين يتعرضون لفتيات صغار في السن بالتحرش والتصوير والألفاظ المشينة.

آمل من السلطات القبض على هؤلاء معاقبتهم حسب

المادة الأولى من نظام مكافحة التحرش

والفقرة الرابعة من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.@bip_ksa @MOISaudiArabia

يتبع. pic.twitter.com/lEy6SPFYbt — MBS???????? محمد بن عبدالعزيز (@506MBS) October 6, 2019

بلاغ للنيابة العامة @bip_ksa

هل الترقيم يعتبر تحرش او الموضوع يختلف اذا كان المرقم سعودي https://t.co/4Ed7MXHqyW — ibra.. (@ibrax94) October 6, 2019

وتفاعلت السلطات الأمنية وألقت القبض على الشابين.

هاربين من بلدهم يقولون حرب

وجايبن لبلد الحرمين الشرفين يتحرشون في بناتنا عيان بيان وعلى عينك يا وزارة الداخليه يجب محاسبتهم وترحيلهم فورا

الا شرف بنات السعوديه

يجب الضرب بيد من حديد على المتحرشين

واصحاب المقهى لسكوتهم وانعدام ال امن فيه https://t.co/kIG2gpcApE — ابونايف (@kass900) October 6, 2019

ووجد ذلك الاتهام تأييدًا كبيرًا من قبل مغردين سعوديين سارع كثير منهم لتقديم بلاغ أمني ضد الشبان، فيما دعا فريق آخر للتريث والتأكد من عدم وجود صلة بين الشبان والفتيات وأن التصوير تم بدافع الشهرة وكسب المتابعين.