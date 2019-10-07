توقيف شابين تحرشا بفتيات في مقهى بالرياض (فيديو)

توقيف شابين تحرشا بفتيات في مقهى بالرياض (فيديو)

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أثار مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، منذ يوم الأحد، جدلاً واسعًا بين المدونين السعوديين الذين أغضبهم تصرف شابين سوريين وفتيات سعوديات داخل أحد مقاهي العاصمة الرياض.

ويظهر في الفيديو مجموعة من الشبان يجلسون في مقهى ويتحدثون اللهجة السورية بينما يتوجه أحدهم نحو طاولة قريبة في المقهى ويتحدث مع مجموعة فتيات يجلسن عليها، قبل أن تظهر في جزء آخر من الفيديو إحدى الفتيات وهي تشرب الشيشة مع الشبان.

ووفقًا لما يتحدث به مصور الفيديو، فإن الفتاة دخلت في تحدٍ مع صديقاتها حول قدرتها على التوجه لطاولة الشباب وشرب الشيشة معهم، وهو ما قامت به بالفعل بحسب ما يظهر في الفيديو.

 

وتفاعلت السلطات الأمنية وألقت القبض على الشابين.

ووجد ذلك الاتهام تأييدًا كبيرًا من قبل مغردين سعوديين سارع كثير منهم لتقديم بلاغ أمني ضد الشبان، فيما دعا فريق آخر للتريث والتأكد من عدم وجود صلة بين الشبان والفتيات وأن التصوير تم بدافع الشهرة وكسب المتابعين.

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