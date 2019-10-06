المغرب.. مسيرة احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاع المعلمين‎

تظاهر المئات من المعلمين، اليوم الأحد، في الرباط؛ للمطالبة بتحسين أوضاع المعلمين بالبلاد.

ورفع المشاركون في المسيرة الاحتجاجية، التي دعت إليها نقابة الجامعة الوطنية للتعليم، لافتات تطالب برفع أجور المعلمين، وفتح حوار مع نقاباتهم.

وردد المشاركون في المسيرة، التي انطلقت من أمام باب الحد التاريخي حتى مبنى البرلمان، شعارات تطالب بـ ”تحسين أوضاع المعلمين وترقيتهم، وإعادة الاعتبار لهم“.

كما طالب المحتجون بتحسين ظروف عمل المعلمين، وإشراكهم في برامج إصلاح القطاع.

وفي وقت سابق، قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية المغربي، إن وزارته ”تعمل على تطوير قطاع التعليم“.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الحكومة المغربية تفاصيل اتفاق اجتماعي وقعته مع النقابات العمالية في البلاد.

وينص الاتفاق على الزيادة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، وزيادة في التعويضات العائلية لحوالي 400 ألف موظف.

وبموجب الاتفاق، سيتم الزيادة في أجور جميع الموظفين بالقطاع العام بين 400 و500 درهم (نحو 41 – 51 دولار أمريكي).

وتصرف هذه الزيادة على أساس 200 درهم ابتداء من أول مايو 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.

كما تضمن الاتفاق أيضًا، الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل (10.35 دولار)، وبحد ثلاثة أطفال.

والحوار الاجتماعي هو حوار ثلاثي يجمع الحكومة والنقابات العمالية الأكثر تمثيلية وممثلي رجال الأعمال؛ لبحث قضايا الأجور والتقاعد وحقوق العمال ومطالب أصحاب الأعمال.