تفاصيل قضية معنفة ”خميس مشيط“ (فيديو)

تداول سعوديون مقاطع فيديو عديدة يسمع فيها ما بدا أنه صراخ شديد وتألم من سيدة قال معلقون إنها تتعرض للتعنيف في منطقة خميس مشيط جنوب غرب المملكة.

ووفقا للمعلومات المتداولة فإن واقعة التعنيف وثقتها جارة للضحية قامت بتصوير المقاطع ونشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقق مشاهدات بعشرات الآلاف.

#معنفه_خميس_مشيط مغردة تنشر هذا المقطع وعدة مقاطع مشابهه وتقول أنه صوت جارتها المعنفة من زوجها.

pic.twitter.com/qHR8rMAgtR — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) October 5, 2019

وفي أول تعليق رسمي على هذه الواقعىة الصادمة قالت هيئة حقوق الإنسان في المملكة إنها رصدت ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ”معنفة الجبيلة“ و“معنفة خميس مشيط“.

وأكدت الهيئة قي تغريدة بموقع توتير أنها تتابع مع الجهات المختصة مباشرة الحالتين، واتخاذ الإجراءات التي تضمنتها الأنظمة ذات العلاقة ومن أبرزها نظام الحماية من الإيذاء.