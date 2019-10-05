شاهد.. ”احتجاجات العراق“ ضمن أفضل 6 لقطات مصورة في العالم

اختارت مجلة ”ذي اتلانتك“ الأمريكية صورة المظاهرة الشعبية العراقية التي حاولت اختراق المنطقة الخضراء في بغداد، في الأول من أكتوبر الحالي، ضمن أقوى اللقطات المصورة على مستوى العالم للأسبوع المنتهي.

لعبة إنترنت

وشملت الصور المنتقاة واحدة لأحد أفراد القوة الخاصة في أوكرانيا وهو يرتدي خوذة متعددة العيون، في نطاق مسابقة لألعاب الإنترنت جرت على هامش معرض في كييف بأوكرانيا.

حفل جاز

كما شملت أيضًا صورة الممثل والموسيقي جاك بلاك، في لقطة من مشاركته بحفل الروك كجزء من مهرجان الريو للموسيقى في ريو دي جانيرو.

طابور النظرة الأخيرة

وحظيت صورة طابور مودعي الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك بتقدير فني، وهي تُظهر انضباط الصف الطويل من الفرنسيين الذين حضروا لإلقاء النظرة الأخيرة على الجثمان.

أمومة العداءة

وظهرت في إحدى الصور الرياضية الجامايكية شيلي آن فريزر وهي تحتفي بفوزها بميدالية نهائي سباق المائة متر، مفضّلة أن تكون الحفاوة باحتضان طفلها زيون.

ضباب حول المسجد

وأظهرت لقطة جوية لمسجد سليمة في أديرن بتركيا منظرًا فضائيًا للضباب والغيوم وقد اخترقتها المنارات الأربع.