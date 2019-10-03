طليقة ملك ماليزيا الروسية تطالبه بتعويض ”خيالي“

يخوض ملك ماليزيا السابق وزوجته السابقة ”أوكسانا فوفودينا“، صراعًا للطلاق بعد زواج لم يستمر سوى عامًا واحدًا، حيث تطالب بتعويض كبير.

وانفصل ملك ماليزيا السابق عن ملكة جمال موسكو السابقة، في وقت سابق من هذا العام، وذلك بعد أسابيع من استقبالهما طفلهما الأول ”ليون“، الذي انتشرت أخبار حول تشكيك الملك في كونه ابنه.

وجاء الطلاق بعد فترة قصيرة من انتشار صور فاضحة لأوكسانا على الإنترنت، خلال مشاركتها سابقًا في برنامج تلفزيون واقع روسي.

وكشفت مصادر لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، بأن أوكسانا فوفودينا تطالب الملك السابق بتعويض خيالي عن الطلاق يُقدر بملايين الدولارات.

ووفق المصادر التي لم يُكشف عن هويتها، طالبت أوكسانا بالحصول على شقة في موسكو تساوي 1.48 مليون دولار، ومنزل في لندن بقيمة 9.84 مليون دولار، بالإضافة إلى نفقة شهرية تبلغ 30 ألف دولار، للتكفل بما يحتاجه طفلها ”ليون“.

وتعليقًا على مطالب أوكسانا الباهظة، كشفت المصادر أن الملك كان مصدومًا، وقال: ”من تظنني.. أتظن أنني بيل غيتس؟“.

كما علق أحد المصادر ساخرًا وقال: ”هل سيلتحق ليون بكلية ايتون العام المقبل، لتحتاج إلى كل هذا المال من أجل رضيعها؟“.

يُذكر أن ملك ماليزيا السابق ”محمد الخامس“، قدم لأوكسانا خاتما فخمًا من تصميم صانع المجوهرات الشهير ”جاكوب أرابو“، تقدر قيمته بحوالي 250 ألف دولار، كما اشترى لها سيارة من طراز ”بورش كايين“ تكلف ما يصل إلى 145 ألف دولار في روسيا.

ويشار إلى أن أوكسانا وملك ماليزيا السابق تزوجا في حفل سري في ولاية ”كلانتان“ الماليزية في 7 يونيو العام الماضي، وأعقبه حفل فاخر في موسكو في شهر ديسمبر.

وتأتي تفاصيل مطالب أوكسانا، بعدما قالت إن الملك ”لم يطلب إخضاع طفلهما لاختبار حمض نووي للتأكد من نسبه“.