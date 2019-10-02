مقطع ”تعنيف طفل وتعذيبه“ يتسبب بغضب بالسعودية.. وتوجيهات بالقبض على المعنف

وجه النائب العام في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على أب ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يعذب طفله الصغير ويحرقه بولاعة أمام أشخاص في المنزل لم يحركوا ساكنا لإنقاذه.

وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن النيابة العامة باشرت التحقق من صحة المقطع وما ظهر فيه، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات النظامية بخصوصه.

بدوره، أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقق بشأن المقطع المتداول، مناشدا من يملك معلومات عن هوية المعنف تقديمها للمعنيين.

وقال في تغريدة عبر ”تويتر“: ”تعمل وحدات الحماية الاجتماعية في المناطق وبالتنسيق مع الجهات المختصة على التحقق من فيديو متداول لشخص يُعنف طفلا“.

وأضاف: ”نرجو ممن لديه أي معلومات تساعد في الوصول للمعنف، التواصل مع @mlsd_1919 أو الاتصال على 1919″.

تعمل وحدات الحماية الاجتماعية في المناطق وبالتنسيق مع الجهات المختصة على التحقق من فيديو متداول لشخص يُعنف طفل..

نرجو ممن لديه أي معلومات تساعد في الوصول للمعنف، التواصل مع @mlsd_1919

أو الاتصال على 1919. pic.twitter.com/mStP5NGPQN — خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) October 2, 2019

وعاد الجدل بشأن سن قوانين صارمة لقضايا العنف الأسري بين ناشطين إلى الواجهة بعد تداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك سعوديون عبر وسم (#انقذوا_الطفل_المعنف_من_المجرم) في مواقع التواصل، حيث عبر العديد منهم عن استيائهم من المقطع المتداول، مطالبين بسن قوانين صارمة تضع حدا لمثل هذه السلوكيات، التي باتت تظهر بتزايد عبر مواقع التواصل.

#انقذو_الطفل_المعنف_من_المجرم

مقطع مؤلم ????

ويطلع سفيه يقول اهلنا عنفونا وشوفونا عايشين!

اتمنى يكون هناك قوانين صارمة لحماية الأطفال وفي حالة عدم تأهل الوالدين اخذهم لمكان آمن.

pic.twitter.com/tutxhmzCeq — فاطمة العيسى (@ALessiFatima) October 2, 2019

وعلق مغرد يحمل اسم ”منز“: ”لاحول ولا قوة الا بالله لابد من وضع قوانين لحماية الأطفال ودورات إلزامية في التربية بعد الولادة يحضرها الأب والأم. إذا تعنف الطفل من أقرب الناس له ما راح يثق في أي إنسان بعد كذا وغير الأمراض النفسية اللي بيصاب بها“.

لاحول ولا قوة الا بالله لابد من وضع قوانين لحماية الأطفال ودورات إلزامية في التربية بعد الولادة يحضرها الأب والأم.

إذا تعنف الطفل من أقرب الناس له ما راح يثق في أي إنسان بعد كذا وغير الأمراض النفسية اللي بيصاب بها #انقذوا_الطفل_المعنف_من_المجرم — Minz (@Minzoi87) October 2, 2019

وانتقد ”عبدالرحمن الجهني“ ظاهرة العنف: ”العنف ظاهرة اجتماعية غير مرغوبة عند الكثير وللاسف يتميز بها آخرون حيث يستمتع أصحابها بالضرب والتوبيخ والتحقير وما إلى ذلك، ويصطنعون أنواع الطرق للعقوبات التي يتوهمون من خلالها أنها ستؤدي إلى نتائج ايجابية للمعنف وبنفس الوقت اشباع لغرائزهم“.

العنف ظاهرة اجتماعية غير مرغوبة عند الكثير وللاسف يتميز بها آخرون حيث يستمتع أصحابها بالضرب والتوبيخ والتحقير وما إلى ذلك، ويصطنعون أنواع الطرق للعقوبات التي يتوهمون من خلالها أنها ستؤدي إلى نتائج ايجابية للمعنف وبنفس الوقت اشباع لغرائزهم #انقذوا_الطفل_المعنف_من_المجرم — عبدالرحمن الجهني (@jzxzWR14VEVQXbO) October 2, 2019

واستنكر مغرد يدعى ”وليد“ الواقعة: ”الله يحرقه الله يحرقه الله يحرقه! غيره يتمنى يشوف طفل وهالواطي يتعامل معه كذا! ولعن الله المصور وكل الموجودين وساكتين له“.