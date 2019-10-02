”فتاة البكيني“ أمام أبراج الكويت تثير استياء بين ناشطين (فيديو)

أثارت واقعة ظهور فتاة على شاطئ أمام أبراج الكويت، التي تعد أحد معالم الدولة الشهيرة، وهي تخلع ثوبها، لتكشف عن لباس البحر (بكيني) أسفل منه، استياء بين ناشطين.

وصفوه بـ"كارثة أخلاقية".. فتاة أمام أبراج الكويت تخلع ثوبها تثير استياء الكويتيين (فيديو) تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الأربعاء، ٢ أكتوبر ٢٠١٩

وتداول ناشطون مقطع الفيديو للواقعة، التي لم يُعرف زمانها تحديدًا، معتبرين أن ما حدث ”كارثة أخلاقية“، وسط مطالب بمحاسبة الفتاة الظاهرة في الفيديو.

ياجماعه هذي ابراج الكويت ولا يتهيألي؟???????????? pic.twitter.com/e481o59ltV — ‎سعود العازمي ✩. (@ii72ii_) October 1, 2019

ونفى مصدر أمني من محافظة العاصمة، وفق وسائل إعلام محلية، تلقي ”الداخلية“ أي ”بلاغ بشأن قيام فتاة، تبدو أوروبية، بنزع ملابس شفافة كانت ترتديها وتظهر بالمايوه البكيني على الأرجح فجرًا مقابل أبراج الكويت“.

سؤال الي يتداولون فيديو الي لابسة بكيني و مصورة عند ابراج الكويت و مسوين فيها قافطينا.. ان ما خال ظني هذا بالاكوابارك و في يوم مخصص للنساء فقعدو راحة و ماله داعي سب و شتم دولة كاملة و شعبها على شان وحده صورت بالطريقة هذي و يمكن تكون مو كويتيه. — قطايف ام قذيلة (@thedivinegangkw) October 1, 2019

وأكد أنه ”نظرًا لما يشكله تصرف الفتاة من فعل فاضح، فإنه من المحتمل ملاحقة الفتاة من قبل الجرائم الإلكترونية والمباحث الجنائية مع احتمالية إبعادها عن البلاد لتعمدها تصوير مثل هذه المقاطع مقابل أحد معالم الكويت المهمة، لا سيّما أن الأبراج لها شهرة عالمية وترتبط باسم الكويت“.

الهدف قلة أدب ولكن هالشي تأثيره سلبي على بناتنا أمام العرب لظهور أبراج الكويت فيعتقدون أنها كويتيه

ويجب على الداخلية القبض عليها نشر جنسيتها أمام الجميع — ناصر بيك ⚔️ (@Q8NaserBek) October 1, 2019