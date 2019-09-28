تصريح بالإنجليزية لوزير التعليم الأردني يثير الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

أثارت الإجابة التي قدمها وزير التربية والتعليم الأردني وليد المعاني، في رده على سؤال صحفي عقب انتهاء اجتماع الفريق الحكومي مع نقابة المعلمين بشأن الإضراب، مساء الجمعة، سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، حتى إن الإجابة باتت الوسم الأكثر انتشارًا في المملكة.

وكان أحد الصحفيين قد وجه للوزير سؤالًا بعد انتهاء الاجتماع، قائلًا: ”معاليك ماذا حدث بالاجتماع ؟ ”، فكان تصريح الوزير مقتضبًا جدًا وغير متوقع وباللغة الإنجليزية، حيث اكتفى بالقول: ”#no_comment“، أي لا تعليق.

حيال ذلك، أبدى نشطاء مواقع التواصل استغرابهم من إجابة الوزير، حيث وصفها رامي عيسى بـ“أصغر تصريح صحفي لمسؤول في 2019″.

في حين سخر خالد حمارنة من تصريح المعاني، قائلًا: “ قضية رأي عام، البلد صار له شهر دون تعليم وبيجي واحد بحكيلك no comment وهو راتبه وامتيازاته وسياراته وحرسه بحلوا مشكلة 20 معلم أقل شيء“.

قضية رأي عام البلد صارله شهر من دون تعليم و بيجي واحد بحكيلك no comment و هو راتبه و امتيازات و سياراته و حرسه بحلوا مشكلة ٢٠ معلم اقل اشي مسخره https://t.co/VLlrCHopDP — Khaled Hamarneh (@HamarnehK) September 28, 2019

وليس ببعيد، قالت لبنى اللحام: ”لما إنت تكون وزير تربية المفروض تكون متحدث لبق صاحب لسان يقص كالمقص .. مش تقرأ من ورقة تلقين بدون القدرة على إنك تأخذ وتعطي مع المقابل إلك ولا لما تنسأل تجاوب بـ no comment !! هُزلت“.

لما انت تكون وزير تربية المفروض تكون متحدث لبق صاحب لسان يقص كالمقص .. مش تقرأ من ورقة تلقين بدون القدرة على انك تاخذ وتعطي مع المقابل الك ولا لما تنسأل تجاوب ب no comment !! هزُلت#مع_المعلم — لُبنى الّلحام. (@lubbon2) September 28, 2019

في حين غرد محمد الزعاترة بقوله: ”أستحلفكم بالله يا جماعة، أكثر من مليون طالب بستنوا تصريحه وأكثر من 4 ملايين من أهالي الطلاب بستنوا على نار يعرفوا مصير أطفالهم عبر تصريح الوزير مشان بالأخير يطلع عليهم يحكيلهم #no_comment“.

استحلفكم بالله يا جماعة اكثر من مليون طالب بستنو تصريحه واكثر من ٤ مليون اهالي الطلاب بستنو على نار يعرفو مصير اطفالهم عبر تصريح الوزير مشان بالاخير يطلع عليهم يحكيلهم #no_comment !! يا ناس الوزير طلع حكى للي يستنو والطلاب والاهالي no comment ????#مع_المعلم #اضراب_المعلمين pic.twitter.com/xiX0OqDULY — محمد الزعاترة ???????? (@MIZaatreh) September 27, 2019

بينما تداول نشطاء صورة للمعاني خلال إلقائه القسم الدستوري كتب عليها: ”أقسم بالله أن أقوم بالواجبات الموكلة إلي بنو كومنت“.

في المقابل، دافع من أطلق على نفسه ”أخبرهم يا صلاح“ على ”تويتر“، عن الوزير واختلف مع الساخرين، قائلًا: ”خلافًا لمن أساء للوزير، أحترم مهنية معاليه وأرى أنه حاد الذكاء باستخدامه عبارة #no_comment ولن أوضح أكثر من ذلك، المعاني المعلم والأستاذ المحاضر، وبالمناسبة لقصيري الفهم تغريدتي ليست تسحيج لمعاليه فهو القادر على إلقاء محاضرة أطول من سهرة لصباح فخري دون ورق ولا هاتف“.