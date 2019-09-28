إقالة معلم أمريكي وصف ترامب بالأحمق في الاختبارات المدرسية (صور)

أثار معلم أمريكي في مدرسة إعدادية بولاية فلوريدا الجدل وسط أولياء الأمور، بتهكمه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اختبارات الطلاب، ووصفه بالأحمق.

وأعطى المعلم الساخر، الذي لم يكشف عن هويته، تلاميذه اختبارًا رقميًا يحتوي على عدة أسئلة متعددة الخيارات في مدرسة ”واتسون بي دانكان“ الإعدادية، في منطقة ”بالم بيتش غاردنز“، ومن بين الأسئلة، كان هناك سؤال استثنائي صدم بعض الآباء وأضحك البعض الآخر.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، طُلب من الطلاب أن يحددوا ما إذا كان دونالد ترامب، رونالد ريغان، ريتشارد نيكسون أو جيمي كارتر، هو الذي يناسب وصف: الرئيس الأمريكي الـ 45، تم تعيينه في عام 2017، ينتمي للحزب الجمهوري، رجل أعمال و“أحمق“.

وعندما لاحظ أحد آباء التلاميذ السؤال الذي رُصد في اختبار يوم الثلاثاء الماضي، نشر الخبر في سلسلة تغريدات، وقال: ”كان هذا سؤالًا حقيقيًا في اختبار ابنتي في المدرسة الإعدادية“.

وأضاف الرجل الغاضب: ”لن أصمت على هذا الأمر، فلن نقبل باستمرار التلقين في المدارس. هل ترون كلمة أحمق في نهاية السؤال المشير لترامب!“.

من جانبه فتح مدير المدرسة ”فيليب داميكو“ تحقيقًا رسميًا في المسألة وأقال المعلم الساخر من ترامب، قبل إرسال رسالة إلى أولياء أمور الأطفال يخبرهم فيها أنه قد اتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الخطأ.

وقال: ”كان السؤال غير مناسب وأظهر سوء حكم المعلم، وقد تمت إقالة المعلم من مركزه الحالي، ولكن لا يمكنني الإفصاح عن أي تفاصيل إضافية خلال هذه المرحلة. أعتذر عن هذا الحادث، واللفظ المسيء المستخدم في السؤال“.