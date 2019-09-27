توضيح جديد من وزارة الصحة السعودية بشأن فيديو موظفة تعرضت للتحرش بجدة

قالت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تعليقًا على مقطع الفيديو المتداول للسيدة التي قالت إنها تعرضت للتحرش من رئيسها، إنه تمت الاستجابة لطلب الموظفة بإنهاء تكليفها وإعادتها لمقر وظيفتها الأساسي في صحة الطائف، بعد إحالة المعاملة إلى النيابة العامة.
ووفق صحيفة عكاظ المحلية، قالت صحة جدة إن الموظفة تقدمت بشكواها لدى صحة جدة وتم الرفع لمقام محافظة جدة بطلب إحالة الموضوع للنيابة العامة، مؤكدة إنهاء تكليفها وإعادتها إلى مقر وظيفتها الأساسي.
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ناشدت سيدة سعودية في مقطع فيديو متداول الأمير محمد بن سلمان، بنصرتها، قائلة "تعرضت لواقعة تحرش من قبل رئيسي، ولم آخذ حقي منذ سنة" على حد تعبيرها". وأكدت أنها أبعدت من صحة جدة حتى لا تتابع قضيتها. ومن جانبها ردت "صحة جدة" على الموظفة ريم العتيبي التي اتهمت رئيس قسمها بالتحرش بها، وقالت إن الموظفة تقدمت بشكوى وتم الرفع لمقام محافظة جدة بطلب إحالة الموضوع للنيابة العامة وتم إحالة المعاملة للنيابة بتاريخ 11-9-1440هـ. وأضافت في تغريدة على تويتر: “جرى إجابة طلب الموظفة بإنهاء تكليفها وإعادتها إلى مقر وظيفتها الأساسي في صحة الطائف، وأكدت "صحة جدة" أنها تعاملت وفق النظام في كافة الشكاوى المتعددة التي تقدمت بها الموظفة. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #الطائف #الرياض #جدة #جازان #سعوديات #ريم_العتيبي #تحرش #اعتداء #حوادث #مستشفى #الملك_سلمان #ولي_العهد #محمد_بن_سلمان #جديد #لايك #تفاعل #فيديو #ترند #news #saudi #ksa #saudiarabia #accidents #video #trend
كان مقطع فيديو انتشر مؤخرًا تظهر فيه سيدة من منتسبات وزارة الصحة السعودية تتحدث خلاله عن تعرضها للتحرش من قبل رئيسها في العمل.