توضيح جديد من وزارة الصحة السعودية بشأن فيديو موظفة تعرضت للتحرش بجدة

قالت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تعليقًا على مقطع الفيديو المتداول للسيدة التي قالت إنها تعرضت للتحرش من رئيسها، إنه تمت الاستجابة لطلب الموظفة بإنهاء تكليفها وإعادتها لمقر وظيفتها الأساسي في صحة الطائف، بعد إحالة المعاملة إلى النيابة العامة.

ووفق صحيفة عكاظ المحلية، قالت صحة جدة إن الموظفة تقدمت بشكواها لدى صحة جدة وتم الرفع لمقام محافظة جدة بطلب إحالة الموضوع للنيابة العامة، مؤكدة إنهاء تكليفها وإعادتها إلى مقر وظيفتها الأساسي.

كان مقطع فيديو انتشر مؤخرًا تظهر فيه سيدة من منتسبات وزارة الصحة السعودية تتحدث خلاله عن تعرضها للتحرش من قبل رئيسها في العمل.