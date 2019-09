توضيح جديد من وزارة الصحة السعودية بشأن فيديو موظفة تعرضت للتحرش بجدة

View this post on Instagram

ناشدت سيدة سعودية في مقطع فيديو متداول الأمير محمد بن سلمان، بنصرتها، قائلة "تعرضت لواقعة تحرش من قبل رئيسي، ولم آخذ حقي منذ سنة" على حد تعبيرها". وأكدت أنها أبعدت من صحة جدة حتى لا تتابع قضيتها. ومن جانبها ردت "صحة جدة" على الموظفة ريم العتيبي التي اتهمت رئيس قسمها بالتحرش بها، وقالت إن الموظفة تقدمت بشكوى وتم الرفع لمقام محافظة جدة بطلب إحالة الموضوع للنيابة العامة وتم إحالة المعاملة للنيابة بتاريخ 11-9-1440هـ. وأضافت في تغريدة على تويتر: "جرى إجابة طلب الموظفة بإنهاء تكليفها وإعادتها إلى مقر وظيفتها الأساسي في صحة الطائف، وأكدت "صحة جدة" أنها تعاملت وفق النظام في كافة الشكاوى المتعددة التي تقدمت بها الموظفة.