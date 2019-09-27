لم شمل مؤثر يجمع قريبين بعد فراق 75 عامًا (فيديو)

نشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية فيديو يوثق لحظة مؤثرة للم شمل أبناء عمومة عاشا كأصدقاء للطفولة في رومانيا قبل الانفصال خلال الحرب العالمية الثانية.

وأمضى الثنائي 75 عامًا في الاعتقاد بأن الآخر قد مات، وعادا لأحضان بعضهما البعض بالصدفة، حيث صورت الكاميرات ”موريس سانا“ البالغ من العمر الآن 87 عامًا، وسيمون مايرويتز البالغ من العمر 85 عامًا، وهما يتعانقان في تل أبيب، بعد استخدام أقاربهما الإنترنت وأدركوا أن كلا الرجلين لا يزالان على قيد الحياة.

ويظهر الفيديو ”سانا“، الذي يعيش في إسرائيل، وهو يمشي في غرفة في فندق قبل أن يبتسم عندما يرى مايرويتز، الذي يعيش في المملكة المتحدة ويقف في انتظاره.

وقال مايرويتز: ”من الجيد أن أراك بعد كل هذه السنوات، خمسة وسبعون سنة انتظرت“.

وكانت آخر مرة رأى فيها الرجلان بعضهما البعض في رومانيا، حيث عاشا كصديقين حميمين إلى أن اندلعت انتفاضة فاشية في عام 1940، فتمت إزاحة الحكومة وتحالف بلادهما مع النازيين.

وتمكن القريبان وقتها من الفرار ولكن مع أسرتهما، ولم يكن لدى أي منهما أي فكرة عن أن الآخر قد نجا، وافترض كلا الرجلين أن الآخر قد قتل في معسكر اعتقال في مكان ما في أوروبا خلال الهولوكوست.

واستقر سانا في نهاية المطاف في رعنانا بإسرائيل، بينما انتهى الأمر بمايرويتز في المملكة المتحدة حيث عاش الرجلان حياة جديدة لأنفسهما.

وظل الأمر كذلك حتى بدأت ابنة سانا في التواصل مع أبناء عمومتها الذين وجدوا عبر فيس بوك ليدركا أن كلا الرجلين لا يزالان على قيد الحياة.